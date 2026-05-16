國中教育會考2天放晴氣溫回升 下周熱如夏 月底前暫無明顯鋒面南下

國中教育會考今明兩天登場，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，周末台灣受偏東風影響，各地氣溫回升。西半部大致為晴時多雲天氣，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨機會，高溫約30至34度、低溫約23至26度，偏暖偏熱且日夜溫差較大；迎風面東半部雲量較多，仍較容易有短暫陣雨，預估至明天降雨才會再稍微減緩，高溫約26至29度、低溫約20至23度。

下周天氣，他說，台灣附近大致受偏南至西南風環境影響，天氣型態變化相對較小，普遍為夏季型天氣。各地多為晴時多雲，午後有局部熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨的機會。至於降雨多寡，仍需視北方鋒面位置及強度而定；不過目前預報顯示，鋒面活動位置大致偏北，南下幅度有限，對台灣的直接影響相對較小。

近期天氣可望相對穩定，但林孝儒表示，氣溫將持續偏暖偏熱，外出活動做好防曬並多補充水分，留意高溫帶來的不適與熱傷害風險。此外，早晚溫差較大，早出晚歸適時增減衣物。夜晚至清晨西半部也要留意局部低雲、霧或零星降雨，午後山區則需留意局部驟雨。

他說，初步來看，至少至5月底前台灣附近暫無明顯鋒面系統南下，南方洋面也暫無顯著的熱帶系統發展跡象；不過後續預報仍有變化空間，持續留意最新天氣資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。