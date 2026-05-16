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擎天崗之亂…陸網友喊想看看台灣 網笑：「一炮而紅」原來這樣用

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擎天崗之亂…陸網友喊想看看台灣 網笑：一炮而紅成語原來是這樣用

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
陽明山擎天崗示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
陽明山擎天崗示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

擎天崗鏡頭君意外拍攝到情侶「野戰」，事發地點的戶外桌椅成為國旅熱門景點，從昨天清晨至今持續湧入人潮，陽明山國家公園管理處的YouTube頻道的訂閱數激增，凌晨甚至多達近6000人同步收看直播。一名大陸網友在Threads發文，「我記住的第一個台灣的地點名，竟然是擎天崗大草原」。有台灣網友留言，「一炮而紅這句成語，原來是這樣用的」。

擎天崗一夕之間成為網路熱搜關鍵字，從昨晨至今遊客人潮不斷，半夜更湧入數百人在鏡頭君前擺拍，甚至有人穿孔龍裝現身，還有群聚打戰鬥陀螺。

不少大陸網友「翻牆」透過Threads等社群平台認識台灣，該名大陸網友表示，一切都要從河道中出現的第一支草原視頻開始，「他們竟然連作案工具包裝都不帶走，素質這一塊」。讓他驚豔的是，「看戰地記者拍的風景甚是美麗，感悟是果然一聊黃的，天下大同，也沒有衝突對立了，所有人都喜笑顏開」，可惜沒親眼目睹憋不出幾個字來，希望有天能踏上這片土地好好玩一玩，「景點看起來也很漂亮，希望有機會可以去看看」。

台灣網友留言，「阿里山跟日月潭被壓制了嗎」、「竟然不是日月潭，擎天崗應該算第二個吧」、「果然是，好事不出門，壞事傳千里」、「傳到全世界了，完蛋，我很怕變成一種風潮」、「會不會以後外國遊客來台灣旅遊的第一站，就是先去擎天崗打卡」、「其實很美啦！有空可以去走走」、「結果今年台北大縱走（北三段）創下有史以來最多人朝聖的紀錄」、「知識以奇怪的方式進入你的腦袋裡」、「土生土長台灣人，今天才知道擎天崗在陽明山，還以為在武陵呢」、「很抱歉讓你用這種方式認識台灣」。

Threads 大陸 擎天崗

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