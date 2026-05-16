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1張圖看南亞反氣旋現況 鄭明典：西風噴流明顯偏南 通過台灣上空

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
南亞反氣旋中心在中南半島略偏西側的上空。和氣候場相比，現在西風噴流明顯偏南，通過台灣上空。圖／取自鄭明典臉書
南亞反氣旋中心在中南半島略偏西側的上空。和氣候場相比，現在西風噴流明顯偏南，通過台灣上空。圖／取自鄭明典臉書

南亞反氣旋現況」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出250百帕氣流分析圖，他表示，南亞反氣旋很容易辨識，中心在中南半島略偏西側的上空。和氣候場相比，現在西風噴流明顯偏南，通過台灣上空。

鄭明典表示，這樣的配置，高層分流區最明顯的區域大約落在海南島略偏南的上空。再看看衛星雲圖，海南島附近正有一團持續發展的強對流，符合對分流區天氣系統的預期。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

海南島附近正有一團持續發展的強對流。圖／取自鄭明典臉書
海南島附近正有一團持續發展的強對流。圖／取自鄭明典臉書

鄭明典 南亞

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