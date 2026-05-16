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石垣島航線將開航 日籍網紅提醒台灣人別選1房型、曝7地雷非常不划算

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」通鋪房型。圖／華岡集團提供
基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」通鋪房型。圖／華岡集團提供

基隆-石垣島航線將在5月28日開航，「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」臉書粉專表示，台灣基隆-日本石垣島 客輪船終於快要開始了，「我個人覺得搭船時間非常完美」，可以省一天的住宿費，而且早上起來之後可以好好活用一天的時間，單程2000元應該非常吸引很多台灣旅客。台灣很少人搭過長距離的過夜船，他提醒要注意一件事。

在日本，這種過夜方式的船非常普及，日本人的歐吉桑說，所以熟悉過夜船的設備的人也不少。但台灣比較少人有搭乘經驗，他建議第一次搭的人，不要選擇2000元的15人標準房G。「我個人覺得非常非常不划算」，他強烈建議花700元升級標準房C的背包床。

日本人的歐吉桑表示，他自認在哪都可以睡著，但15人一起睡的通鋪真的不行，太痛苦，他搭過幾次，真的快要瘋掉。第一，打鼾聲很吵。第二，引擎的音樂會跟震動不舒服。第三，1個人的空間沒有好好規定，必須自己搶奪自己的空間。第四，15個人的生活模式跟節奏不一樣，很容易會被吵醒。第五，男女都沒有分開，女生應該有很多壓力。第六，追求最便宜價格的人們中，偶爾有太自私想法的人。第七，15個人進出門的關門聲音好煩，而且凌晨有人去洗手間時候，不小心被旁人踩到。

日本人的歐吉桑說，以上是他的經驗談，不一定適用基隆-石垣島航線，可能設備更好，「但一起睡的旅客沒有辦法選擇」。如果是他一定要選背包床，要不然沒有睡飽，會影響抵達石垣之後的行程，「挑選對你最適合的票最重要」。

其他網友表示，「老實說，要睡15人通鋪的，可能要有以前當過兵」、「耳塞戴好就好」、「2000元睡大通鋪，而且要坐那麼久的船，我是不能接受，不如多加2000元坐廉航去東京」、「可以帶腳踏車上船，應該會吸引不少腳踏車愛好者去環石垣島」、「以前有人搭夜車，也是被其他人的打呼聲吵到睡不著」、「墾丁又要被打擊到了嗎」。

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