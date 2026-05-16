快訊

擎天崗「野戰直播」變打卡聖地！戰鬥陀螺、恐龍裝都來了…保七警出動站崗

溫嵐敗血性休克住進ICU 蘇一峰：極度危險死亡率達60%

國中教育會考今登場！18.2萬人上考場 注意事項看這查

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭近海規模3.4地震花蓮宜蘭最大震度2級

聯合新聞網／ 台北訊
05/16-07:02宜蘭縣近海發生規模3.4有感地震
05/16-07:02宜蘭縣近海發生規模3.4有感地震

今（2026年5月16日）上午07時02分，中央氣象署監測到宜蘭縣近海發生規模3.4的淺層地震，震源深度約14.3公里，位於宜蘭縣政府南方約38.8公里處。此次地震震央位於宜蘭縣近海，屬於極淺層地震，屬於規模較小但仍可感受到的地震事件。

最大震度2級地區:宜蘭縣、花蓮縣

震度為2級的地區包括宜蘭縣南澳、花蓮縣和平等地區，這表示當地大多數人能感受到輕微搖晃，電燈與懸掛物會有輕微擺動，靜止的汽車亦會稍作搖晃。由於震度未達3級，並無明顯房屋搖晃或物品掉落的風險。

本次地震規模3.4，屬於釋放能量相對有限的地震，因此影響範圍與震度均不大，民眾無需過度恐慌，但應持續保持警覺，注意後續可能發生的餘震。

地震發生時，建議民眾依循基本防震守則，室內應盡量躲避在堅固家具下，保護頭部，避免靠近窗戶；室外則應移至空曠安全地帶，遠離建築物及危險物品。開車中遇震，應緩慢減速並靠邊停車，避免突然剎車或下車造成危險。

由於本次震度皆未達3級，官方提醒民眾重視地震安全，持續加強防災準備，定期檢視居家環境中可能危害安全的物品固定狀況，以保障自身及家人安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 宜蘭 宜蘭縣

延伸閱讀

5月14日嘉義市西區 凌晨發生規模2.9淺層有感地震

最大震度5弱！日本宮城縣外海規模6.3地震 未發布海嘯警報

大雷雨花蓮開轟1小時 氣象署：有短延時強降雨伴隨較強陣風

大雷雨開轟！花蓮這些區域慎防短延時強降雨、強陣風 避免水上活動

相關新聞

新材料循環園區環評爭議 大林蒲遷村進度再添變數

高雄小港區的大林蒲遷村喊了多年，經濟部規畫遷村後將改建為「新材料循環產業園區設置計畫」，環境部昨召開新材料循環產業園區設置計畫環境影響評估報告書初稿專案小組初審會議，然而環委對「新材料」定義存疑，最後決議補正再審。這也讓大林蒲遷村期程再生變數。

總統公告三班護病比入法 長照機構憂更難招人

立法院日前三讀通過「醫療法」修正案，將三班護病比納入法制，總統府昨公告施行。護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴表示，護病比入法是護理制度改革的重要一步，但人力不會因此立刻回流，仍須同步改善薪資、工時與職場環境，才能真正留住護理人員。而三班護病比入法，讓長照機構人力招募更為困難，業者也籲政府正視。

溫嵐敗血性休克住進ICU 蘇一峰：極度危險死亡率達60% 恐有長遠後遺症

歌手溫嵐昨天驚傳住進加護病房，診斷為「敗血性休克」。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰在臉書表示，溫嵐因敗血症休克住進加護病房，疑似腹腔內感染引發敗血症。敗血性休克（Septic shock）是極度危險的醫療急症，為敗血症惡化的終末階段。

國中教育會考天氣好轉 吳德榮：今熱飆36度 中南部午後恐雷雨

國中教育會考今明兩天登場，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨宜花有局部降雨，今、明兩天鋒面南移至巴士海峽，各地天氣好轉，東半部偶有局部陣雨，中南部午後亦有局部陣雨或雷雨的機率。

聖嬰提早且增強 專家：強颱比例升 暖冬機會大增

「聖嬰，提早且增強」。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，美國國家氣象局氣象預報中心5月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自今年5、6、7月起，聖嬰現象發生訊號開始轉趨顯著，較前1個月發生時間提早且強度增強，發生機率已從原先的60%躍升為80%以上，至6、7、8月，聖嬰現象發生訊號機率已經超過90%，之後強度維持巔峰。

橘世代／【荒地變產業】樂齡務農 人與土地樂活

雲林崙背鄉一處農地，在烈日下顯得格外炙熱，兩名長者正彎身在田間作業。七十六歲的李連增將一株株樹苗種入土中，這塊地原本雜草叢生，如今整齊成畦，「看到草長太快就不爽，看到作物長得好，就有成就感。」另一側，八十一歲的葉曙林彎身摘葉，在掌心搓揉後聞了聞，笑著招呼旁人：「你們聞聞看，很香。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。