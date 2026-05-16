宜蘭近海規模3.4地震花蓮宜蘭最大震度2級

今（2026年5月16日）上午07時02分，中央氣象署監測到宜蘭縣近海發生規模3.4的淺層地震，震源深度約14.3公里，位於宜蘭縣政府南方約38.8公里處。此次地震震央位於宜蘭縣近海，屬於極淺層地震，屬於規模較小但仍可感受到的地震事件。

最大震度2級地區:宜蘭縣、花蓮縣

震度為2級的地區包括宜蘭縣南澳、花蓮縣和平等地區，這表示當地大多數人能感受到輕微搖晃，電燈與懸掛物會有輕微擺動，靜止的汽車亦會稍作搖晃。由於震度未達3級，並無明顯房屋搖晃或物品掉落的風險。

本次地震規模3.4，屬於釋放能量相對有限的地震，因此影響範圍與震度均不大，民眾無需過度恐慌，但應持續保持警覺，注意後續可能發生的餘震。

地震發生時，建議民眾依循基本防震守則，室內應盡量躲避在堅固家具下，保護頭部，避免靠近窗戶；室外則應移至空曠安全地帶，遠離建築物及危險物品。開車中遇震，應緩慢減速並靠邊停車，避免突然剎車或下車造成危險。

由於本次震度皆未達3級，官方提醒民眾重視地震安全，持續加強防災準備，定期檢視居家環境中可能危害安全的物品固定狀況，以保障自身及家人安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）