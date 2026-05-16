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溫嵐敗血性休克住進ICU 蘇一峰：極度危險死亡率達60%

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溫嵐敗血性休克住進ICU 蘇一峰：極度危險死亡率達60% 恐有長遠後遺症

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歌手溫嵐因高燒、腹痛目前正在加護病房（ICU）接受治療，據傳，她是因敗血性休克送醫。本報資料照片
歌手溫嵐因高燒、腹痛目前正在加護病房（ICU）接受治療，據傳，她是因敗血性休克送醫。本報資料照片

歌手溫嵐昨天驚傳住進加護病房，診斷為「敗血性休克」。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰在臉書表示，溫嵐因敗血症休克住進加護病房，疑似腹腔內感染引發敗血症。敗血性休克（Septic shock）是極度危險的醫療急症，為敗血症惡化的終末階段。

溫嵐的經紀人證實，溫嵐因持續高燒未退，並伴隨劇烈腹痛症狀，已緊急送醫，目前正在加護病房（ICU）接受治療與密切觀察，診斷為「敗血性休克」。

蘇一峰說，當感染引發全身嚴重發炎反應，導致持續性低血壓、組織灌流不足，即使補充輸液也無法改善時，死亡率可超過60%。其症狀包括發燒、寒顫、尿少、意識不清、心跳加速及呼吸急促。

而關鍵徵兆與定義 (Severe Symptoms)低血壓，蘇一峰表示，收縮壓低於90 mmHg，或較基礎血壓下降> 40 mmHg。組織灌流不足：皮膚斑駁、發紺（發紫）、尿量減少。意識改變：心智功能混亂、嗜睡或昏迷。器官衰竭：腎衰竭、呼吸衰竭、凝血功能異常。

至於成因與機制病因，他說，細菌、病毒或黴菌感染進入血液，產生毒素導致全身血管擴張或收縮異常，血液無法有效輸送氧氣到器官。風險因子：免疫力低下、老年人、患有慢性病、接受重大手術或有傷口感染者。

蘇一峰表示，治療原則（緊急醫療）敗血性休克是「與時間賽跑」的疾病，需立即進入ICU治療。早期復甦：快速補充靜脈輸液，增加血容量。血管加壓劑：使用藥物來提升血壓。抗生素治療：盡快給予廣效性抗生素，依細菌培養結果調整。源頭控制：手術清除感染灶（如膿瘍引流）。

他說，敗血症死亡率約20-40%，發展為敗血性休克則可達60%。關於長遠後遺症，存活者可能面臨永久性器官損害（如需終身洗腎）、腦部缺氧（植物人）或截肢。

溫嵐 蘇一峰 敗血症

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