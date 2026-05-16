聖嬰提早且增強 專家：強颱比例升 暖冬機會大增

「聖嬰，提早且增強」。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，美國國家氣象局氣象預報中心5月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自今年5、6、7月起，聖嬰現象發生訊號開始轉趨顯著，較前1個月發生時間提早且強度增強，發生機率已從原先的60%躍升為80%以上，至6、7、8月，聖嬰現象發生訊號機率已經超過90%，之後強度維持巔峰。

他說，且至少會再持續到明年2月，發生訊號機率都還在90%以上，強度拉滿至少維持半年以上，影響勢必相當驚人。

關於聖嬰現象對台灣天氣的可能影響，林得恩說，根據過去歷史事件的統計分析，聖嬰現象肇生時，當年颱風生成位置偏東、偏南；但是，直接侵台颱風數量不一定增加。因生成發展的路徑較長，強度發展時間較為充足，強颱比例也會跟著上升。另一方面，秋颱活動延後可能性也會增大。

他說，至於夏季降雨分布不均，午後對流不穩定性增加，極端短延時降雨事件增多。翌年春雨偏多、旱象風險降低，有利水庫補注。而聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較弱，且不易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的偏高。簡單來說，暖冬機會也會增大，而發生的機率也約在6成左右。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。