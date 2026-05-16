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氣象署最新天氣展望 未來2周氣溫偏高 這時起全台降雨訊號增

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周天氣較穩定，氣溫偏高，各地大致多雲到晴，午後有局部短暫陣雨或雷雨，第2周期中至期末環境水氣有增加的機率，各地降雨訊號有略為增多的趨勢。

氣象署說，5月下旬菲律賓東方海域有熱帶擾動生成訊號，注意氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣象署 氣溫 雨量

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