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國中教育會考天氣好轉 吳德榮：今熱飆36度 中南部午後恐雷雨
國中教育會考今明兩天登場，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨宜花有局部降雨，今、明兩天鋒面南移至巴士海峽，各地天氣好轉，東半部偶有局部陣雨，中南部午後亦有局部陣雨或雷雨的機率。
溫度方面，他說，今天氣溫升，明天熱如夏。今天北部20至32度、中部22至34度、南部21至36度、東部20至33度。
吳德榮表示，下周一至下周三鋒面已遠離，大氣日趨穩定，白天晴熱如夏，山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，少部分鄰近平地偶受影響。下周四至25日台灣都在鋒前的暖氣團內，大氣大致穩定，白天晴熱如夏，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。
至於下一波鋒面，吳德榮表示，將在超過10天之後，才有南下影響台灣的跡象，但由於理論極限，各國模式「勉強」模擬的南下日期，差異很大，應繼續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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