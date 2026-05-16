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親子共讀陪伴 培養孩子心理韌性

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

情緒教育愈來愈受到重視，昨天是聯合國國際家庭日，彩虹愛家協會舉辦「親職教育論壇」，邀請親職專家周育如、李思賢、涂妙如等人，分享家長自身的情緒修復、孩子的心理韌性培養、繪本共讀ＳＥＬ等主題，包括建議親子共讀、共同運動等，培養親子關係。

師大教授李思賢分享，家庭教養對孩子心智發展、情緒管理與心理韌性的重要性。他說，現代家長面臨孩子網路、社群與３Ｃ沉迷挑戰，不能只靠監控軟體阻擋，更應以親子共讀、共同運動、遊戲互動等方式取代螢幕刺激。父母若長期忽略互動，可能造成孩子壓力與不安全感。

愈來愈多家長開始重視親子共讀，輔大兒童與家庭學系副教授涂妙如表示，親子共讀不只是說故事，更是高品質陪伴。研究發現，愈早開始、愈持續共讀，愈能幫助孩子發展情緒覺察、理解、表達與調節能力；共讀也能提升孩子控制行為、穩定情緒的能力。

涂妙如提醒，三至八歲是情緒能力發展關鍵期，需要成人有意識地協助引導。

清大幼兒教育學系教授周育如於論壇中分享，教孩子之前，父母與老師應先照顧好自己的心。父母的情緒模式，深受原生家庭、成長經驗與婚姻關係影響，會在不自覺中，把上一代的互動方式傳給孩子。她提醒，大人不必追求成為滿分父母，而是要學習覺察情緒及真誠面對自己，並在關係中修復與重建。當父母能照顧好自己、成為更穩定溫暖的人，孩子也能在安全的互動中成長。

親子 情緒

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