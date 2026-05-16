托嬰中心沒收定位金 消基會重批制度漏洞

近期一名台中市家長反映，提前五個月通知托嬰中心取消訂位，被告知費用概不退還，消基會指出，現行托嬰市場為「賣方市場」，部分業者要求業者於正式托育契約簽訂前，另簽署定位金契約並收取「保額費」，金額多為數千至上萬元不等。

全台雙薪家庭比率提高，嬰幼兒托育需求攀升，托嬰中心名額供不應求。消基會呼籲政府應重視托嬰中心收取保額費的漏洞。

消基會董事長鄧惟中表示，全台各地的托嬰中心供不應求，明顯托嬰已經成為「賣方市場」，導致買方相當弱勢。

消基會中區事務所接獲的代表性案例，為一位家長繳付定位金給托嬰中心，於送托前五個月提前表達需要取消保留名額，該托嬰中心卻表示無法退還定位金，導致消費者權益遭受忽視，呼籲主管機關應要盡快補上漏洞。

消基會常務監察人許宏宇表示，家長距實際送托時間已提前五個月告知要取消，托嬰中心遞補名單長，絕對有充裕的時間可以遞補名額，並不會造成重大營業損失。

但托嬰中心業者卻利用定位金契約沒收訂金，該契約中甚至提到，如家長若追究責任，後續的律師費、保全費等，將會另外收取，家長不甘心被沒收定位金，想爭取自身權利，還要被托嬰中心剝一層皮，對消費者非常不公。

許宏宇指出，本案發生的台中市，認定定位金契約簽訂於服務開始前，不受托嬰中心定型化契約規範，為司法自治、契約自由範疇，消基會認為這違背托育服務高度公益性、弱勢保護的準則，讓家長在議價能力不對等情況下，承擔過高風險。

反觀新北市，明文禁止收取定位金，僅可允許收取訂金，且有明確的退費準則，卅日前申請可全額退款，顯示各地制度存在落差。

衛福部社家署署長周道君表示，依照「兒少法」規定，托嬰中心收取費用項目與金額，需通報所在地社會局處備查，若收取未經備查的費用，且限期未改善，最重可罰卅萬元，並可按次處罰；若情節嚴重可命其停辦最長一年以下。

周道君表示，新訂定的「兒童托育服務法」會加強監管力度，收費項目基準須由主管機關「核定」，至於托嬰中心是否適合收取定位金，現行需由地方主管機關協助判定，是否收取。