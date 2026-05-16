幼教團體籲育兒津貼升至1.5萬

少子化持續加劇，全國多個幼教及教保團體昨開記者會表示，第一線幼教現場每天陪伴孩子成長，也最能感受家長在高房價、高物價與教育成本下的沉重壓力，呼籲政府正視年輕家庭育兒壓力，支持發放育兒幣，並提高育兒津貼逐步到每月一萬五千元，落實補助平權。

根據教育部現行規定，育兒津貼第一胎每月五千元、第二胎每月六千元、第三胎以上每月七千元。申請資格為兩歲以上至入國民小學前，未就讀公立、非營利、準公共幼兒園，且未領取衛福部托育補助者。也就是未上幼兒園或就讀私立幼兒園者可以請領。

不過，幼教團體指出，對照公共化幼兒園相關數據，就讀公共化幼兒園的每位學童，每月約受補助一萬五千元，換句話說，若未就讀幼兒園或者選擇私立幼兒園，孩童所接受到的補助就比較少。

中華民國幼教聯合總會總會長葉若蕎表示，育兒政策落實「補助跟著孩子走」的公平原則，不論家庭選擇何種照顧方式，都應獲得公平支持，不該因育兒方式不同而受到差別待遇，政策應回歸家長育兒自由選擇權，讓家庭能依孩子需求選擇最適合的照顧方式，呼籲將育兒津貼逐步提升到每月一萬五千元。

針對全國家長團體提出「育兒幣」政策構想，全國幼教團體也表達支持，認為應借鏡南韓近年將少子化提升為「國家生存戰略」的改革方向，不再只是停留於單純補助，而應該是整合教育、托育、住宅、勞動、交通、財政及社會福利等跨部會資源，從根本改善年輕家庭對未來的不安全感。

對此，教育部表示，少子女化計畫爲針對六歲以下幼兒教育及照顧之政府協助措施，將配合國家整體政策，審慎研議相關做法。