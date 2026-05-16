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總統公告三班護病比入法 長照機構憂更難招人

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真／台北報導
三班護病比入法衝擊長照機構人力，擔心人力招募更為困難。圖／聯合報系資料照片
三班護病比入法衝擊長照機構人力，擔心人力招募更為困難。圖／聯合報系資料照片

立法院日前三讀通過「醫療法」修正案，將三班護病比納入法制，總統府昨公告施行。護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴表示，護病比入法是護理制度改革的重要一步，但人力不會因此立刻回流，仍須同步改善薪資、工時與職場環境，才能真正留住護理人員。而三班護病比入法，讓長照機構人力招募更為困難，業者也籲政府正視。

總統府昨正式公告三班護病比入醫療法，不過，三班護病比須等衛福部完成「醫療機構設置標準」子法修正，才會真正上路。原定五月廿日前預告修正草案，但因賴清德總統宣布改採分階段實施，再加上衛福部長石崇良赴瑞士參與世界衛生大會（ＷＨＡ），修法時程因此延後。

陳麗琴表示，哪些醫院優先適用、如何分階段推動，需凝聚共識。目前護理界不會將人力回流視為單純醫院責任，未來會與醫界合作，爭取健保總額合理成長與點值保障，讓醫院有能力替護理人員加薪。

陳麗琴也說，希望政府持續推動「住院整合照護計畫」，透過照服員分擔生活照護工作，減輕護理師負荷，並希望政府持續監測「健康台灣深耕計畫」的補助，是否反映於改善護理薪資與津貼上，避免資源投入後，未有效改善基層待遇。

她指出，目前部分護理科系註冊率僅約八成，顯示年輕人對投入護理工作仍有疑慮，若能透過制度改革改善職場環境，將有助吸引更多新血投入，改善長期護理人力短缺問題。

不過，台灣護理之家協會理事長謝長佑說，全台目前約有九十萬人使用長照服務，但長照機構長期面臨結構性缺工與收費凍漲困境，長照機構也期待替機構護理師加薪，但機構收費標準需由地方政府核定，多年未調，導致財源被鎖死，幾乎沒有空間加薪與醫院競爭，且居服與日照給付已十年未調，機構利潤幾乎見底，若政府未正視，今年將掀一波機構倒閉潮。

衛福部 長照 賴清德 護病比入法 石崇良 護理師

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