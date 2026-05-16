大林蒲居民憂迫遷 高市府：環評補正再審不影響進度

經濟部計畫在高雄大林蒲推動新材料循環產業園區，環境部昨舉行環境影響評估報告書初稿專案小組初審會議，決議補正再審。當地居民憂心恐影響遷村進度；高雄市都發局回應，環評補正再審，不影響遷村進度。

高雄市都發局表示，環評審查是新材料循環產業園區報編的程序之一，審議期程均有納入整體評估，經濟部會依照環評委員意見，盡快補充資料。

小港區鳳興里長洪富賢表示，大林蒲遷村經費就編列在新材料循環產業園區計畫內，遷村進度須跟著園區走，環評不順利當然影響遷村。大家不解的是，園區環評尚未通過，市府卻提前推動遷村程序，屆時環評若沒過，遷村是不是就要一直等下去？

洪富賢表示，把遷村與園區開發綁在一起，居民恐失去談判空間，到最後「講白了就是迫遷」，因此主張遷村應與園區開發「脫鉤」，避免居民權益被產業開發進度牽制。

南部反空汙大聯盟召集人洪秀菊表示，環評補正再審恐讓遷村再度延宕，近期土石方之亂導致填海造陸的南星計畫半年來大量砂石車進出，每天數百車次造成揚塵、道路破損與空汙惡化，讓居民「吃飯配沙」。大林蒲近年PM10濃度疑逆勢上升，與南星計畫土方填埋及砂石車頻繁進出有關，籲南星計畫先停工、落實車次總量管制；遷村案也應與園區環評脫鉤，優先完成居民安置。

台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰說，將遷村跟新開發案綁定，把居民逼到進退兩難，既要擔心開發帶來新汙染，也擔心若開發沒往下走，就沒辦法遷村，建議脫鉤處理，或保證無論環評審查多久，遷村計畫都按表定進行。