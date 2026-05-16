新材料循環園區環評爭議 大林蒲遷村進度再添變數

高雄小港區的大林蒲遷村喊了多年，經濟部規畫遷村後將改建為「新材料循環產業園區設置計畫」，環境部昨召開新材料循環產業園區設置計畫環境影響評估報告書初稿專案小組初審會議，然而環委對「新材料」定義存疑，最後決議補正再審。這也讓大林蒲遷村期程再生變數。

監督施政聯盟執行長許心欣強調，當初遷村是為了居住正義、健康生存權，不是為了成就園區才遷村，不該以環評綁架弱勢受害居民。

大林蒲地區長年被煉油廠、發電廠、煉鋼廠等重工業包圍，居民飽受空汙、噪音之苦，高達九成居民同意遷村。然而，遷村計畫停滯逾十年，也因遷村預算綁定原址開發的新材料循環產業園區，一旦開發延遲，就可能影響遷村進度。

根據規畫，「新材料循環產業園區」範圍涵蓋大林蒲地區、既有造陸區、鳳鼻頭漁港已經完成地籍登記的陸域土地，開發基地總面積近二六○公頃，主打「低汙染的石化高值化產業」及新材料、循環服務、循環輔助等三大產業等。預計二○二七年至二○三○年辦理土地取得與遷村作業，二○三一年啟動開發、二○三三年廠商進駐。

地球公民基金會執行長王敏玲表示，園區可使用的原料、製程都不清楚，盼未來園區可禁止使用環境部列管的化學物質，且臨近有學校、聚落等，建議加強周界環境監測，並設置長期空汙監測設施，光測異味不夠，還要涵蓋有害汙染物質。

大林蒲在地居民吳小姐則質疑未來進駐廠商的篩選原則，若沒有明確定義「新材料」、「循環」，正面或負面表列哪些新材料廠商能進駐，說明書上的環境衝擊評估、減緩措施就變得無所依據、本末倒置。

也有環評委員說，新材料、傳統舊材料的劃分點為何？建議未來要引進的廠商、新產業範疇都要再講清楚。

此外，因閉門討論時，經濟部以中央事業目的主管機關的身分留在場內未迴避，甚至提供意見，引發爭議。環境部官員說，過去很少有身兼開發單位、主管機關的案例，將再釐清。

最後決議開發單位補正再審，須重新檢核「新材料」範疇、進駐產業類別的關聯性，並研提廠商篩選原則及審核機制，也須重新檢核營運期間各項空氣汙染物的排放量合理性，並強化高屏總量管制區內空氣汙染物增量抵換計畫等。