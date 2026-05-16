健康你我他／換季噴嚏打不停 多管齊下獲改善

生完第二胎後，我的體質出現了明顯改變。每逢春夏交替、季節轉換之際，早晨一起床，鼻子一接觸到冷空氣，就開始不停打噴嚏，不然就是鼻塞、流鼻水。

鼻過敏還常伴隨著眼睛發癢，但最難受的，莫過於嚴重的鼻塞。夜裡總是翻來覆去、難以入眠，只能用口呼吸，導致早上起床時口乾舌燥，非常不舒服。幾天下來，連黑眼圈都悄悄浮現。

退休後，空閒時間變多了。聽從醫師建議開始規律運動，選擇了自己最喜歡的羽球。從一開始每周打一場，逐漸增加到一周打四、五次。持續了五、六年後，我的鼻過敏改善了許多，甚至曾有一年幾乎沒有發作。

然而，今年三、四月間，隨著天氣變化，過敏症狀又復發，還伴隨眼睛發癢。除了持續運動，我再次就醫，透過口服藥物與鼻噴劑來控制症狀。同時加強環境清潔，將窗簾、床罩與枕套拆下清洗，減少過敏原；晚上睡覺時戴上口罩，降低刺激；在食物方面，則避免喝冰冷飲品和吃寒性蔬果。

多管齊下之後，過敏的情況終於明顯緩解，讓我再次能夠安穩地睡上一覺。