愛肝達人站／人類與老鼠的恩怨情仇

最近台北市因鼠患問題，展開了大規模滅鼠行動。老鼠出沒於巷弄、市場與地下道，人人喊打，好像城市裡展開一場「人鼠大戰」。其實，人類與老鼠的恩怨情仇，早已糾纏數千年。

人類自從開始儲存糧食，老鼠便聞香而來。牠們偷吃米糧、咬壞家具、破壞電線，更令人頭痛的是，還可能傳播疾病。最著名的一次「人鼠戰爭」，莫過於十四世紀歐洲爆發的黑死病。

許多人以為是老鼠直接把病傳給人，其實真正的兇手，是老鼠身上的跳蚤。跳蚤吸了感染鼠疫桿菌的老鼠血液後，再叮咬人類，造成鼠疫蔓延。短短數年間，歐洲約三分之一人口死亡，估計數千萬人喪命，堪稱人類歷史最可怕的瘟疫之一。從此之後，老鼠便成了「全民公敵」。

但奇怪的是，人人討厭老鼠，十二生肖裡牠卻偏偏排名第一。傳說老鼠聰明，騎在牛背上，最後一刻跳到終點搶得頭香。看來，老鼠雖小，卻懂得「孫子兵法」，很有生存智慧。

更有趣的是，幾十年前，科技界竟也向老鼠「致敬」。每一台電腦幾乎都裝了一種用手操控的小裝置，因拖著一條線，像老鼠尾巴，被稱為「滑鼠（mouse）」。如今，即使科技日新月異，許多人工作仍離不開滑鼠，可說是老鼠對現代文明的另類貢獻。

電影世界裡，米奇老鼠更成了全球明星，深受大小朋友喜愛。另一方面，在醫學研究室中，白老鼠又是默默奉獻的重要角色。許多新藥開發、癌症研究、疫苗實驗，都仰賴牠們的犧牲與奉獻。某種程度來說，人類健康與壽命延長，老鼠的功不可沒。

由此觀之，人類對老鼠的感情變得十分矛盾：野生老鼠令人避之唯恐不及，實驗室老鼠卻成了醫學英雄，卡通裡的老鼠甚至可愛到讓人搶著合照。

站在佛家的觀點，萬物皆有生命。老鼠固然可能帶來疾病，但牠也對人類文明有所貢獻。真正的智慧，也許不是一味消滅，而是如何在公共衛生與生命尊重之間取得平衡：該防疫時防疫，該管理時管理，避免疾病傳播，同時減少不必要的傷害。

說到底，人類文明或許不能沒有老鼠，但前提是——牠最好別半夜突然從廚房衝出來。

●肝病防治學術基金會「花蓮縣玉里鎮免費抽血癌篩&腹超活動」，活動日期：2026年5月30日(六)

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