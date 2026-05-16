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科普好健康／肌內效貼布 靠物理止痛、消腫

聯合報／ 口述／台北醫學大學附設醫院物理治療師林子琪 採訪整理／記者陳雨鑫
頸部痠痛不適，可透過肌貼協助支撐頸椎，舒緩不適。記者林伯東／攝影
頸部痠痛不適，可透過肌貼協助支撐頸椎，舒緩不適。記者林伯東／攝影

近年無論是棒球、羽球、馬拉松，甚至一般人肩頸痠痛、媽媽手、腳踝扭傷，都常看到身上貼著一條條彩色貼布。許多人好奇，這種「肌肉貼布」到底是什麼？為何看似簡單的一塊貼布，竟能幫助止痛、消腫，甚至還有提升運動表現的效果。

台北醫學大學附設醫院物理治療師林子琪。圖／林子琪提供
台北醫學大學附設醫院物理治療師林子琪。圖／林子琪提供

肌貼正式名稱是「肌內效貼布」，它不是藥布，沒有任何藥性，主要是利用貼布本身的彈性與特殊貼法，透過物理原理影響肌肉、皮膚與神經系統，達到放鬆、支撐與減輕疼痛的效果。肌貼有點像是「第二層皮膚」，貼布具有彈性，貼上後會產生回縮力，就像彈簧一樣，能持續拉動皮膚表層，進而影響底下的肌肉與循環系統。

腕隧道症候群患者，可用Ｘ型肌貼貼在手腕痛處，再順著手部肌肉紋理，貼一條放鬆屈指肌、一條抑制手腕過度伸直。記者林伯東／攝影
腕隧道症候群患者，可用Ｘ型肌貼貼在手腕痛處，再順著手部肌肉紋理，貼一條放鬆屈指肌、一條抑制手腕過度伸直。記者林伯東／攝影

皮膚微微拉起 促血液循環、淋巴回流

肌貼最核心的原理，是增加皮膚與肌肉之間的空間。當人體受傷、發炎或肌肉過度緊繃時，局部組織容易腫脹，導致壓力增加、疼痛加劇；而肌貼貼上後，會把皮膚微微拉起，讓底下組織空間變大，就像把原本堵塞的「下水道」打開一樣，促進血液循環與淋巴回流，幫助消腫與代謝。

肌貼還能透過神經系統達到止痛效果。人體皮膚表面有許多「機械感受器」，像壓力、變形、振動、牽拉等，專門感受外力刺激。當肌貼貼在皮膚上時，會持續給予皮膚輕微拉扯與刺激，大腦會優先接收到這些訊號，進而干擾原本的疼痛訊號傳遞。這類似物理治療的「疼痛門閥控制理論」，也就是利用其他感覺刺激，降低疼痛感知。因此，很多人在貼上肌貼後，會感覺痠痛減輕、肌肉比較放鬆。

腳踝關節若出現內翻性扭傷也可以透過肌貼支持韌帶，矯正關節位置。記者林伯東／攝影
腳踝關節若出現內翻性扭傷也可以透過肌貼支持韌帶，矯正關節位置。記者林伯東／攝影

提醒肌肉啟動 但不能取代肌力訓練

肌貼也能幫助肌肉出力。很多運動員比賽時貼肌貼，不一定是受傷，而是希望讓肌肉更容易啟動、提高動作效率，若要幫助肌肉啟動，肌貼必須依照肌肉紋理黏貼，且貼的方向是重點，如果要讓肌肉放鬆，會從肌肉終點貼回起點；若希望促進肌肉收縮、增加出力，則會反方向黏貼。此時的肌貼像一種「提醒系統」，透過皮膚刺激，讓身體知道「這塊肌肉要開始工作了」。

燈籠狀的肌貼，可以幫助消除關節處腫脹，也能消除水腫。記者林伯東／攝影
燈籠狀的肌貼，可以幫助消除關節處腫脹，也能消除水腫。記者林伯東／攝影

許多人認為肌貼很神奇，其實肌貼並不具有超能力，更無法取代真正的肌力訓練，肌貼只能作為輔助，真正的運動表現，仍取決於運動員本身的肌肉反應與訓練成果。

肌內效貼布，沒有任何藥性，主要是利用貼布本身的彈性與特殊貼法，達到放鬆、支撐與減輕疼痛的效果。記者林伯東／攝影
肌內效貼布，沒有任何藥性，主要是利用貼布本身的彈性與特殊貼法，達到放鬆、支撐與減輕疼痛的效果。記者林伯東／攝影

此外，肌貼的張力大小，也會影響不同效果，肌貼的張力是指同一長度肌貼拉得愈緊，張力愈高、愈鬆則愈低。低張力通常用於淋巴引流與消腫止痛，輕度張力多用於放鬆肌筋膜；若想促進肌肉更容易被啟動，可使用中等程度張力。高張力則常用於支撐關節、增加穩定性。

如有急性發炎 應等狀況穩定再考慮

有些人常會把肌貼與痠痛貼布混為一談，但兩者完全不同。肌貼主要依靠物理彈性作用，不含藥性，偏向運動防護與改善慢性肌肉不適問題；而一般痠痛貼布則含有消炎止痛藥物，透過皮膚吸收達到止痛效果，較適合急性發炎期使用。

然而，肌貼並非所有情況都適合使用。若有開放性傷口、皮膚破損、紅腫熱痛明顯等急性發炎狀況，不建議直接貼紮。尤其急性扭傷初期，仍應優先遵循運動傷害處理原則，包括休息、冰敷、加壓與抬高患部，待急性發炎穩定後，再考慮搭配肌貼輔助。

肌貼看似簡單，其實貼法、方向、張力都會影響效果，建議仍應由受過專業訓練的物理治療師、運動防護員等專業人員評估後使用。

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