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醫病之間／無導線節律器植入 導正心跳過慢

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導
中國醫藥大學新竹附設醫院內科部長、心臟科醫師林圀宏為患者植入心房無導線節律器，改善婦人長期頭暈、甚至昏倒症狀。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供
中國醫藥大學新竹附設醫院內科部長、心臟科醫師林圀宏為患者植入心房無導線節律器，改善婦人長期頭暈、甚至昏倒症狀。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供

七十五歲婦人長期反覆頭暈甚至曾昏倒，就醫後經中醫大新竹附醫內科部長、心臟科醫師林圀宏安排心電圖檢查，發現婦人因竇房結停止放電，一天內心跳暫停高達逾五千次，確診為病竇症候群。患者接受心房無導線節律器植入後，心跳恢復到每分鐘六十下，症狀改善。

林圀宏說，病竇症候群是心臟天然節律點「竇房結」功能退化或異常，導致心跳過慢，常見症狀包括頭暈、胸悶、疲倦及活動力下降。若未治療，恐造成頻繁暈厥、跌倒，嚴重甚至引發心臟衰竭或猝死，由於屬於退化不可逆症狀，需長期依靠節律器治療。

新竹國泰綜合醫院心臟內科主任廖智冠說，節律器主要分為傳統有導線與無導線兩類。傳統節律器需從鎖骨下靜脈置入導線並於胸前放置電池，優點是技術成熟、功能完整，電池也可更換，部分機型壽命可達十五年，但胸前會留下傷口與裝置凸起，術後初期活動需受限。

無導線節律器則為膠囊型裝置，直接置入心臟內，無需於胸前植入電池，適合高齡患者、血管狹窄或無法放置導線者，也受到重視外觀或活動量大的族群青睞。不過，其電池無法更換，約十年後需再植入新裝置。符合特定條件者可申請健保給付。

林圀宏說，新一代無導線節律器已可置放於右心房，更適合竇房節功能異常患者。手術時間約一小時，病患通常隔天可出院。適應症方面，凡因心跳過慢導致頭暈、昏倒或運動時喘不過氣者，經評估後皆可考慮置放。

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