花慈國際研討會盛大登場 台灣iPS幹細胞新研究打進世界舞台

花蓮慈濟醫院所主辦的第18屆「泛太平洋幹細胞及癌症研究研討會」，已成為國際美、日等頂尖專家定期交流的指標性平台，於5月16、17日隆重登場。花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，根據最新訊息，慈濟團隊所進行的巴金森氏症「誘導式多功能幹細胞」（Induced pluripotent stem cells）創新療法研究成果，已被國際知名期刊接受，這項研究也將在會場中以海報方式呈現。

林欣榮也擔任佛教慈濟醫療財團法人創新研發中心研發長，擔任該研究重要通訊作者之一的他，對於研究成果深表肯定，該中心技術長張嘉佑為研究論文第一作者，其他作者也包含國立中興大學生命科學系教授蘇鴻麟、國璽幹細胞團隊等，這是一項學術與產學合作的研究計畫，預計近期刊登於「npj-Parkinson’s Disease」期刊。

台灣幹細胞研發技術，獲全球專業認可

在這次的大鼠實驗中，研究團隊以巴金森氏症治療為主，主要是希望運用誘導式多能性幹細胞特性來修補巴金森氏症所導致的神經受損問題，研究成果非常樂觀。

林欣榮強調，這篇關於高品質幹細胞研發的論文研究受到國際期刊的接受、肯定，代表台灣自行研發的技術有能力「打世界牌」，且在學術上具有強大競爭力，而這篇論文經過了美國、日本及歐洲等國際專業人士的嚴格審核與評論，最終在補充完整資料後獲得通過，顯示該研究已獲得全球專業領域的認可。

國際專家齊聚花蓮，聚焦多項重要議題

在第18屆「泛太平洋幹細胞及癌症研究研討會」中，花蓮慈濟醫院邀請到16位來自美國、日本、瑞典、香港、韓國等國研究學者與7位台灣知名大學、中央研究院研究學者擔任會議講員，其中也包括美國國家發明家學院（National Academy of Inventors-NAI）主席保羅．參柏格（Paul R. Sanberg）與美國五大醫學中心癌症幹細胞微小RNA（microRNA）計畫主持人、美國布朗大學（Brown University）醫學系教授陳經宗（Clark Chen）等也共襄盛舉。

2026年慈濟邁入60年，也適逢花蓮慈濟醫院創院40週年，因此這次的大會，更獲得各方矚目。這次研討會將聚焦於細胞療法、AI、量子計算與生物技術的結合、植物幹細胞的發展與應用」、幹細胞再生醫療、細胞外囊泡與其後續發展等重要議題。

花慈團隊歷經10年努力，展現深厚實力

「多巴胺幹細胞是治療巴金森氏症的一大希望！」林欣榮回顧自1996年在三軍總醫院開始，便開啟了幹細胞治療的先河，林欣榮表示，這樣的治療方式，可幫助改善病人的走路、說話功能。近30年來，從使用流產胚胎到現在使用「誘導性多功能幹細胞」（iPS），技術進展日新月異，目前日本已率先取得這項技術的藥證，已可應用於巴金森氏症臨床治療，而台灣花蓮慈濟醫院經過10年努力，展現出的研究、研發實力，均優於日本、美國、歐洲等國。

從實驗數據來看，國外技術需12至16周才能見到的動物恢復效果，台灣技術僅需8周即可達成。此外，台灣已成功研發出能讓世界學術界認可的高品質幹細胞，相關論文也已獲得國際期刊接受，證明台灣已可提供比美日更具效率的治療方案。

不過林欣榮坦承，若要投入這類臨床試驗，往往需要投入相當高的資金成本，而日本是以國家的力量支持幹細胞科技的研發，所以可領先獲得藥證，事實上，台灣的研究、研發品質，絕對不輸美日等國。

運用創新策略，打造世界領先地位

醫界發現，誘導性多功能幹細胞雖然功能強大，但其應用上的一大挑戰在於，大約有1/4的機率，在植入這類幹細胞時，會轉變為癌症。因此，必須先克服這項風險。全球研究團隊採用不同方法來分離掉這些可能癌變的細胞。台灣花蓮慈濟團隊則利用當歸提煉出化學分子，並發展出簡單、安全且高純度的分離技術，以去除可能癌變的細胞，做法十分創新。

林欣榮也提到，像CRISPR基因編輯技術是一種重要的生物科技，可以用於治療罕見疾病。具體做法是先抽取病患的血液，並製作成「誘導性多功能幹細胞」（iPS），然後利用基因編輯技術，將帶有病變的基因做校正，校正後的健康細胞可與未校正的病變細胞做比較，可用於藥物篩選，或直接用於器官移植治療。

「間質幹細胞是另一種重要的幹細胞。」林欣榮解釋，目前間質幹細胞的來源包括脂肪、骨髓和臍帶，安全性較高，也較不會有轉變為癌症的風險，可應用於脊髓損傷、關節、皮膚、抗失智及抗老化等領域，運用範圍廣泛。台灣在利用自體間質幹細胞治療脊髓損傷方面，處於世界領先地位，而該院的間質幹細胞研究，也是第一個通過特管辦法所核准的脊髓損傷創新治療策略。

外囊泡特性，具有強大臨床應用潛力

在這次的國際研討會的議程中，外囊泡（Extracellular Vesicles, EV）科技的發展，也是產官學界所關注的焦點。林欣榮指出，外囊泡是細胞間溝通的重要媒介，相較於外泌體（Exosome）是更廣泛的統稱，其大小分不同的尺寸，由於外囊泡表面帶有標靶，能精準地去到特定位置，而內部則攜帶蛋白質、RNA、DNA等資訊分子，在再生醫學和抗癌治療領域中，這些特性很有機會用於修復老化神經細胞，改善失智症、巴金森氏症等疾病，在臨床上具有強大潛力。

不過過去的研究發現，外囊泡的特性也與癌症轉移、癌症抗藥性的形成息息相關，且外囊泡在癌症轉移中常扮演「先遣部隊」角色。林欣榮說明，惡性腫瘤細胞常吐出帶癌症基因的外囊泡，當其他癌細胞吸收到這些外囊泡，就會轉化為癌症幹細胞。

此時，腫瘤便更頑強、更兇悍，同時，癌細胞也透過外囊泡傳遞訊息，讓其他癌細胞獲得抗藥性，整體癌症治療變得更困難、更棘手。目前，花蓮慈濟醫院團隊正開發能阻止外囊泡作用的抗體，希望可以預防、治療癌症轉移，為癌症受苦眾生提供更多治療解方。

不僅如此，現在也有博士班研究正嘗試將外囊泡科技運用於失智症治療，期待讓外囊泡上帶有三個標靶，並讓內部攜帶特定的微小RNA，以更有效地活化失智症腦細胞。

有病就有藥醫，中草藥也能發揮救世功效

「證嚴上人常開示，有病就有藥醫，要用當地的動植物、特產來解決當地的瘟疫、老化、癌症等問題。」林欣榮說，若用這樣的思維，治病的成本就會比較便宜，台灣也更有能力協助其他國家，舉例來說，像植物幹細胞的研究，或許就可以提供很好的解方，這也是這次會議的主軸之一。

近年來，花蓮慈濟團隊以當歸、丹參、艾草等中草藥為研究重點，透過實驗室培養所帶來的「品質穩定，不受氣候、土壤影響」等優勢，成功讓中草藥生長週期從野外的1到2年縮短至實驗室的4-6個月，重要藥用成分含量也提升10倍、20倍甚至更多，這概念類似於蘭花幹細胞栽培技術，即用少量細胞就能大量繁殖出整株植物。

談到上述成果在臨床上的應用，林欣榮解釋，若利用食藥兩用的中草藥特定成分來影響細胞內的DNA和RNA，從而達到治療疾病的效果，病患便有機會獲得安全性高、成本低的治療選項。

中西醫合療，帶來更多治療新希望

舉例來說，過去曾有一位病患因ABCD1基因缺陷導致腎上腺腦白質失養症，在疾病影響下，不僅四肢癱瘓，大小便也失禁，時間達三年之久。在沒有昂貴基因藥物的情況下，醫療團隊使用中草藥「陳皮」成分刺激替代基因ABCD2和ABCD3運作，並產生酵素來分解腦中沉積的油脂。後來，這名病人已經手可以動，也能站起來，甚至可以恢復工作。

另外，曾有一位香港肌肉萎縮症病患，其特定基因受損。研究發現，人參中的某些成分可以激發該基因，讓該基因變得較活躍，進而促進肌肉生成。當中醫師讓病人服用人參後，其二頭肌顯著增長，大小如「一隻老鼠」，這代表人參皂苷、人參酮、人參酸等可能是關鍵成分。

林欣榮強調，很希望在實現「精準中醫藥醫療」的過程中，可以幫助救健保、撙節健保支出，同時也期待這些技術可以推廣至全世界，並和其他國家結好緣，創造更多醫病正向循環。