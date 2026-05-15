響應國際生物多樣性日 統一超商「三大友善生態作法」實踐綠色行動力

響應5月22日國際生物多樣性日，統一超商交出新一期永續成績單，不僅連續第7年獲「道瓊斯領先全球指數」肯定，更是全台零售業唯一上榜的企業品牌，持續展現永續競爭力。即日起擴大整合全台7-ELEVEN門市、數位服務平台、雙重公益品牌等平台資源，以營運據點盤查與轉型、友善商品虛實販售、公益募款與倡議三大作法，持續滿足全民日常消費需求，同時降低營運對在地生態的衝擊，期望能在2050年達成生物多樣性保護與零毀林承諾，創造對環境具正面淨值效應的永續零售營運模式。

面對全球氣候變遷帶來的生態警報，統一超商把永續零售營運模式，落實在7大經營環節，包含人、店、商品、服務、物流、系統、制度與文化。早在2022年就領先同業發布《生物多樣性保護及零毀林承諾》，主動進行營運據點盤查，2024年與外部環境顧問公司合作，參考TNFD國際自然相關財務揭露框架進行生態影響評估，依據LEAP方法學針對全台7-ELEVEN門市營運提出生態保育與生物友善策略。

2025年統一超商打造全台首家「生物多樣性示範超商」，並在展店流程中加入「生態敏感度自評」，更將位於紫斑蝶過冬棲地的墾丁7-ELEVEN有魚門市、高雄7-ELEVEN茂林門市轉型為「紫斑蝶友善門市」，並持續評估投入其他生態友善措施，例如：降低夜間光源強度、調整光波長；使用窗簾以減少趨光性生物的干擾；使用防鳥擊彩繪貼紙，減少窗殺事件；優化門市及周邊環境管理、廢棄物分類回收，持續減少對生態環境的衝擊，讓超商也能成為守護生態的一份子。

統一超商積極把永續帶進商品選擇，從在地採購開始，不只支持小農與青年創業，更關注友善農法、原生種保護、動物福利與外來種移除等議題，持續開發友善生態商品，透過7-ELEVEN門市、i預購、i划算、賣貨便、iOPEN Mall等虛實平台串流推廣，讓消費者能更容易接觸並購買綠色商品。

自2017年起攜手「統一超商好鄰居文教基金會」推動「青年深根計畫」，一路陪伴在地青年把理念變成真正能上架販售的產品，至今已支持22組團隊，包括堅持採用百分之百在台育成，非基因改造黑豆「禾乃川—黑豆茶」；採用友善漁法製成的「洄遊吧FISH BAR—鰹魚爆魚花」；還有今年新上市、提倡非籠飼飼養的「育誠蛋品—好蘊鐵蛋」。

更特別的是，把生態議題延伸到居家清潔的「木酢達人—小花蔓澤蘭清潔用品」，是利用外來種植物轉廢再製、兼具永續循環價值；另外還有5月首度推出、結合守護農田生態理念的「三小市集×西螺福興宮太平媽聯名米香花生糖」。

今年4月起，7-ELEVEN在i預購、i划算雙平台首賣友善石虎的東勢佛利蒙柑，精品小柑橘品種外觀雖不起眼但果肉細緻多汁。即日起更進一步於i預購、i划算線上平台開賣採用友善石虎農作、無農藥、無化肥管理的「有機紅玉水蜜桃」，果園位於石虎出沒的關鍵棲地，為了不讓石虎因誤食化學藥物或被捕獸夾傷害而特別打造友善石虎的農場，果實甜度高且風味濃郁，產量少品質佳，可向各門市店長團購。

此外，統一超商積極透過7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台、統一超商好鄰居文教基金會閱讀勵學計畫，共同關注永續生態議題，5月攜手財團法人自然保育與環境資訊基金會推動「《淺山居》一元入主—讓淺山動物坐擁星光家園」公益募款活動，透過門市零錢捐、OPENPOINT APP線上捐款，虛實串流多元募款管道以支持淺山棲地保育行動。

4～5月全台上千場「閱讀永續好鄰居同樂會」活動於各地7-ELEVEN輪番舉辦，以獨家開發的手掌繪本《歡迎光臨！淺山動物聊天室》與獨家支持在台出版的《地球的關鍵守護者：第一本生物多樣性的自然知識繪本》，邀請更多家庭、學校與社區透過閱讀行動，讓維護生態、支持生物多樣性的知識持續向下扎根、向上萌芽茁壯。

7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台5月攜手財團法人自然保育與環境資訊基金會推動公益募款活動，多元募款管道以支持淺山棲地保育行動。圖／統一超商提供

統一超商自2017年起攜手「統一超商好鄰居文教基金會」推動「青年深根計畫」，一路陪伴在地青年把理念變成真正能上架販售的產品，圖為「木酢達人—小花蔓澤蘭清潔用品」。圖／統一超商提供