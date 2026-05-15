快訊

川普稱與習近平「非常詳細」討論台灣 拒答兩岸衝突時是否保台

奶瓶刷造型登場！孫燕姿脫口「大家都變了」 哽咽告白逼哭4萬人

聽新聞
0:00 / 0:00

壓力山大 台中30歲男「一上班就喘不過氣」靠這招解套

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中醫院臨床心理中心「青壯年心理健康支持方案」，提供3次免費心理諮詢服務。圖／台中醫院提供
台中醫院臨床心理中心「青壯年心理健康支持方案」，提供3次免費心理諮詢服務。圖／台中醫院提供

台中一名30歲男子近日因首度獨立負責大型專案，工作壓力大到失眠、「一上班就喘不過氣」，經申請衛福部「15至45歲青壯年心理健康支持方案」接受心理諮詢，臨床心理師協助找出壓力來源，並轉介到台中醫院精神科門診治療，如今因心態改變，能穩定面對工作挑戰。

台中醫院臨床心理中心今年配合推動「青壯年心理健康支持方案」，提供3次免費心理諮詢服務，希望幫助15至45歲民眾及早辨識心理壓力、找到調適方法，必要時也能協助轉介身心科治療。

方案推出後，不少學生與上班族積極申請。院方表示，除了免費方案外，針對白天忙於工作、課業的族群，夜間自費心理諮商服務也相當受到歡迎。

台中醫院臨床心理中心組長盛心毓說明，這名個案因個性要求完美，首度獨立負責大型計畫，精神長期緊繃，嚴重失眠，甚至一到公司就胸悶、喘不過氣。經由心理諮詢，逐漸理解自己焦慮來源，也透過身心科醫師協助改善睡眠與焦慮問題，目前已能穩定面對工作挑戰，不再每天陷入高壓狀態。

盛心毓表示，台中醫院臨床心理中心是部立醫院中首個獨立設置的臨床心理中心，成立6年來持續推動心理健康服務，院長黃元德支持積極深化跨科合作，不只協助癌症患者心理調適，也投入一般內外科病人的醫病溝通與心理支持。

此外，台中醫院去年底更與小兒科合作推出「陪你長大」導航站，透過健保心理諮詢服務，協助家長理解孩子情緒與行為反應，希望從兒童到成人都能及早建立心理健康觀念，以更好的身心狀態面對生活與工作挑戰。

衛福部 台中

延伸閱讀

會考將至 研究揭15歲壓力恐增成年憂鬱自傷風險

到底該找心理醫生還是心理師？3分鐘搞清楚你需要心理諮商還是治療

腦部病變…思覺失調症 前5年是黃金治療期

康橋秀岡談青少年情緒教育　以成熟輔導機制建立學生心理韌性

相關新聞

護病比入法…總統公告醫療法修正案 護理界喊話：補人不會只是醫院的事

立法院8日通過國民黨版本「醫療法」修正草案，護病比正式入法，總統府今天正式公告。對此，護理師公會全聯會理事長指出，三班護病比入法底定，護理界不會將人力回流視為「只是醫院的責任」，將與醫界合作倡議保障健保點值及總額成長率，並在健保會中發聲，此外，也將持續爭取擴大住院整合照護計畫實施，減輕護理負擔，盼改善整體職場，吸引畢業新人投入。

三班護病比衝擊長照人力市場 民團：結構性缺工恐讓住宿機構撐不下去

台灣約有90萬人使用照服務，不過人力持續短缺，三班護病比入法保障護理師權益，也衝擊長照機構的人力流失，台灣護理之家協會理事長謝長佑表示，長照機構的結構性缺工且收費長期被「鎖死」的困境下，長照機構已出現人力流失，甚至引發部分機構歇業，呼籲政府應正視長照與醫院間的資源失衡。

壓力山大 台中30歲男「一上班就喘不過氣」靠這招解套

台中一名30歲男子近日因首度獨立負責大型專案，工作壓力大到失眠、「一上班就喘不過氣」，經申請衛福部「15至45歲青壯年心理健康支持方案」接受心理諮詢，臨床心理師協助找出壓力來源，並轉介到台中醫院精神科門診治療，如今因心態改變，能穩定面對工作挑戰。

響應國際生物多樣性日 統一超商「三大友善生態作法」實踐綠色行動力

響應5月22日國際生物多樣性日，統一超商交出新一期永續成績單，不僅連續第7年獲「道瓊斯領先全球指數」肯定，更是全台零售業唯一上榜的企業品牌，持續展現永續競爭力。即日起擴大整合全台7-ELEVEN門市、數位服務平台、雙重公益品牌等平台資源，以營運據點盤查與轉型、友善商品虛實販售、公益募款與倡議三大作法，持續滿足全民日常消費需求，同時降低營運對在地生態的衝擊，期望能在2050年達成生物多樣性保護與零毀林承諾，創造對環境具正面淨值效應的永續零售營運模式。

長照3.0採「稅收制」不推保險制 預估2035年仍有700億餘

長照3.0今年上路為期10年，目前長照基金仰賴房地合一稅、菸稅、遺產稅等，現有約2300億元可供使用，不過目前台灣並未考慮增加長照保險拓展財源。衛福部長照司長祝健芳表示，目前的政策方向還是朝以「稅收制」的方式來處理長照需求，畢竟現在最重要的任務是「布建資源」，如果開辦保險，保險的收入是不能用在布建資源上。

大林蒲苦等遷村、南星計畫加劇空汙 環團籲循環園區環評、遷村脫鉤

環境部今下午進行「新材料循環產業園區」二階環評初審，最後決議補正再審。南部反空汙大聯盟、高雄健康空氣行動聯盟聲明，控訴政府讓高雄小港區大林蒲居民陷於「遷村遙遙無期、空汙雪上加霜」的絕境，已為空汙重災區數十年的大林蒲，近來因重啟的南星計畫導致每天數百輛砂石車進出，揚塵漫天，附近居民得吃飯配沙，空氣品質及健康雪上加霜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。