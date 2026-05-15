壓力山大 台中30歲男「一上班就喘不過氣」靠這招解套

台中一名30歲男子近日因首度獨立負責大型專案，工作壓力大到失眠、「一上班就喘不過氣」，經申請衛福部「15至45歲青壯年心理健康支持方案」接受心理諮詢，臨床心理師協助找出壓力來源，並轉介到台中醫院精神科門診治療，如今因心態改變，能穩定面對工作挑戰。

台中醫院臨床心理中心今年配合推動「青壯年心理健康支持方案」，提供3次免費心理諮詢服務，希望幫助15至45歲民眾及早辨識心理壓力、找到調適方法，必要時也能協助轉介身心科治療。

方案推出後，不少學生與上班族積極申請。院方表示，除了免費方案外，針對白天忙於工作、課業的族群，夜間自費心理諮商服務也相當受到歡迎。

台中醫院臨床心理中心組長盛心毓說明，這名個案因個性要求完美，首度獨立負責大型計畫，精神長期緊繃，嚴重失眠，甚至一到公司就胸悶、喘不過氣。經由心理諮詢，逐漸理解自己焦慮來源，也透過身心科醫師協助改善睡眠與焦慮問題，目前已能穩定面對工作挑戰，不再每天陷入高壓狀態。

盛心毓表示，台中醫院臨床心理中心是部立醫院中首個獨立設置的臨床心理中心，成立6年來持續推動心理健康服務，院長黃元德支持積極深化跨科合作，不只協助癌症患者心理調適，也投入一般內外科病人的醫病溝通與心理支持。

此外，台中醫院去年底更與小兒科合作推出「陪你長大」導航站，透過健保心理諮詢服務，協助家長理解孩子情緒與行為反應，希望從兒童到成人都能及早建立心理健康觀念，以更好的身心狀態面對生活與工作挑戰。