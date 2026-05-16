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橘世代／【荒地變產業】種澳洲茶樹 回饋長者共餐

聯合報／ 記者楊孟蓉／雲林報導
三村活動中心的志工參與澳洲茶樹精油提煉，部分收入回饋活動中心，支持長輩供餐計畫。圖／土地工工團隊提供
三村活動中心的志工參與澳洲茶樹精油提煉，部分收入回饋活動中心，支持長輩供餐計畫。圖／土地工工團隊提供

位於雲林縣崙背鄉的東明、西榮、南陽三村活動中心外，一排澳洲茶樹已長成齊整的綠色行列，分批栽種的數量超過兩百株。採訪當天的午後，志工陸續加入，有人熟練地拿起工具，有人邊做邊學，從剪枝到集中整理，自動分工。

有志工提到，種植澳洲茶樹後，活動中心周遭的小黑蚊減少。原本雜草叢生、甚至曾被棄置廢棄物的空地，在整理與種植後已明顯改善。更重要的是，澳洲茶樹相關產品部分收入，回饋於活動中心的供餐米資。

三村活動中心每日提供長者便當，是當地重要的服務據點，全年餐食經費需持續籌措。採訪當天，志工們中午完成供餐後，下午隨即投入精油提煉的準備工作。對志工而言，澳洲茶樹的回饋機制，成為他們持續投入的重要動力。雲林農業產值居全國之冠，主要作物包括稻米、蔬菜與雜糧，澳洲茶樹這類附加價值較高的作物，也提供了不同的發展可能。

採訪結束後，記者搭乘計程車離開崙背鄉。司機聽到採訪「澳洲茶樹」，立刻熱絡地回應：「那個我知道，我也有去活動中心幫忙啊。」

對志工而言，這不只是一次性的協助，而是一種持續投入的日常。參與茶樹照顧與精油提煉等過程，相關產品銷售收入的一部分回饋至活動中心供餐運作，也成為他們持續投入的重要動力。

澳洲 雲林 稻米

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