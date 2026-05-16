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橘世代／【荒地變產業】快樂老人 願意出門與外界互動

聯合報／ 記者楊孟蓉／雲林報導
李連增（右）說，看著作物成長，會產生明顯的成就感，這也是快樂來源。記者黃仲裕／攝影
李連增（右）說，看著作物成長，會產生明顯的成就感，這也是快樂來源。記者黃仲裕／攝影

在崙背鄉的茶樹田裡，談起「什麼樣的老人過得比較好」，李連增與葉曙林的答案都很直接。兩人都曾擔任老人會理事長與樂齡講師，長期接觸高齡族群，也觀察到一個現象：影響晚年生活品質的，不只是身體狀況，而是是否持續與外界連結。

「有在互動，差很多。」李連增說，如果長時間待在家裡、不與人接觸，退化速度會明顯加快；葉曙林也認為，參與群體活動，會讓人「覺得還活著、還存在」。從他們的經驗來看，所謂「過得好的老人」，往往具備幾個共同特質：

一、願意走出家門，持續與人接觸，是維持身心狀態的重要條件。

二、持續學習。李連增為了擔任講師，退休後仍攻讀碩士，持續吸收新知，也讓生活保持變化。

三、生活中有事情可做。無論是種植、除草，或參與志工工作，都讓日常有節奏，不至於長時間閒置。

四、保有付出的能力。對他們而言，參與不只消磨時間，而是「還能幫助別人」，這種感受讓生活更有意義。

兩人也提到務農帶來的快樂。李連增說，看著作物成長，會產生明顯的成就感，如果種下的茶樹能順利存活，「那種舒適感更好」。葉曙林則形容，務農的樂趣在於貼近自然。「想做什麼就做什麼，一摸到葉子，聞到香味，就會很開心」。

時間 退休

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