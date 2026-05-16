橘世代／【荒地變產業】阿嬤的院子 加入永續系統

「如果要做，就要想辦法一直做下去。」土地工工計畫召集人葉文宏說，當初接觸罕見皮膚疾病患者時，發現皮膚照護需求無法靠短期捐助解決，開始思考如何長期供應。

這個想法，最後落在土地上，成為「土地工工」計畫。透過募資平台，邀請民眾與企業參與，以友善農法契作澳洲茶樹，由在地長輩與青年共同合作，將產出的純露回應弱勢團體需求，形成一個永續生態系統。

葉文宏表示，團隊最初僅在雲林以不到一分地試種澳洲茶樹。隨著經驗累積，目前種植據點已從雲林崙背，擴展至宜蘭樂水部落與花蓮光復鄉，不同地區依環境與人力條件發展出各自的節奏。去年，澳洲茶樹產能約有百分之十二用於捐贈，今年目標百分之廿。

在宜蘭樂水部落，一名七十多歲、綽號「二哥」的長者，原本種植高麗菜，一年收成兩到三次，後來改種茶樹，作業相對輕量，也更符合體力狀況。

在雲林二崙，九十多歲的阿嬤在院子裡種植六棵澳洲茶樹，每天澆水、巡看，「惜命命」地照顧。

參與的長者動機不盡相同。有人希望不讓土地荒廢，也有人是為了增加收入、減輕子女負擔。隨著種植、加工到產品使用的流程逐步串連，不同角色得以參與其中，也讓投入不局限於田間。目前計畫已累計種植超過三千株，提供上千小時的長者參與機會。

這項行動由富里有人協會與台灣智匯願景協會共同倡議與執行。台灣智庫願景協會理事長吳霽容表示，「土地工工」計畫開放企業參與，透過整合企業資源與在地需求，形成企業投入地方與公益結合的一種模式。