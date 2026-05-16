橘世代／【荒地變產業】樂齡務農 人與土地樂活

一群原本退出勞動市場的長者，再次走進田間。曾荒廢的土地，如今串起在地人力與病友需求，長輩透過勞動找回生活節奏與尊嚴。證明老人與荒地，不是只能擺著，只要找對方法，都能重獲新生。

雲林崙背鄉一處農地，在烈日下顯得格外炙熱，兩名長者正彎身在田間作業。七十六歲的李連增將一株株樹苗種入土中，這塊地原本雜草叢生，如今整齊成畦，「看到草長太快就不爽，看到作物長得好，就有成就感。」另一側，八十一歲的葉曙林彎身摘葉，在掌心搓揉後聞了聞，笑著招呼旁人：「你們聞聞看，很香。」

當樂齡講師 再攻讀碩士

李連增原為公務員，五十六歲退休後，與太太一同照顧年邁父母及三名孫子，直到父母九十多歲辭世。之後，他投入在地高齡服務，擔任樂齡講師，也接任崙背老人會理事長。為了勝任工作，他進入中正大學攻讀成人及繼續教育碩士。

葉曙林與七十五歲的太太廖敏君過去從事自營事業，子女皆在外地工作。他也曾擔任崙背老人會理事長，後來將職務交給李連增。談起當年交棒，李連增笑說「會被害死」。兩人平時經常鬥嘴，但今年卻做了同一個決定：一起下田。

土地做公益 在地人參與

這塊土地過去由李連增的母親種植荔枝、龍眼與樹葡萄，後來逐漸荒廢。今年初，他與葉曙林得知，有團隊計畫在崙背鄉種植澳洲茶樹並提煉精油，起初也懷疑是否能賺錢，但最終仍決定加入，「因為它是做公益，可以幫助病友」。

隨著計畫推動，陸續有在地長者與地主加入，從原本的個別嘗試，愈來愈多人共同參與。

這項計畫由富里有人團隊推動。召集人葉文宏表示，最初並非從農業出發，而是源自藝術共創經驗。團隊在接觸罕見皮膚病患者過程中，觀察到部分病患長期面臨皮膚照護問題。「他們的傷口是長期的，不是短時間可以解決。」他說。團隊也發現，有些家庭會使用澳洲茶樹相關產品協助舒緩，因此開始思考能否提供更穩定的來源。

邀企業加入 促環境永續

他觀察到，雲林部分農地因人口外流而閒置，「土地廢棄後很快就雜草叢生。」團隊開始嘗試結合種植與需求，過程中仰賴在地長輩指導。隨著澳洲茶樹逐漸成長，有長輩主動詢問能否加入，團隊因此舉辦說明會，開放土地與人力參與。「一開始會有人懷疑，是不是詐騙。」葉文宏說，直到有參與者投入並領到報酬，才逐漸建立信任。

從整地開始，這些長者逐步成為整體運作的一環：土地重新利用，長者投入勞動獲得收入，部分產品回應病友需求。此外更擴大邀請民眾及企業加入這個永續生態循環。

除草兼巡視 管理當運動

李連增說，相較於傳統農業需要噴灑農藥與頻繁照護，澳洲茶樹的管理相對輕鬆，每天上午、下午約兩小時除草與巡視，「每天在這裡走來走去，就不用再去運動場了。」葉曙林則指出，農地荒廢與人口外流密切相關。「年輕人都到外地工作，年紀大的做不動，土地就放著。」他認為，這樣的方式讓土地重新被使用，「沒有一直荒廢」。

對他們而言，這也是一種重新安排生活的方式。李連增說，「長者最怕的是覺得自己沒用。」透過參與種植，不僅維持生活節奏，也重新找到可以投入的事情，「會覺得自己還有用，也比較有尊嚴」。