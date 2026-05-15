快訊

誰輸誰贏？彭博點名台灣「淪川習會輸家」 川普沉默任習近平撂狠話

從小滑手機看A片長大 Z世代男性坦言：已不知道怎麼正常談戀愛

聽新聞
0:00 / 0:00

三班護病比衝擊長照人力市場 民團：結構性缺工恐讓住宿機構撐不下去

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣護理之家協會理事長謝長佑表示，長照機構的結構性缺工，且收費長期被「鎖死」，機構人力嚴重流失，部分機構紛紛歇業，呼籲政府應正視長照與醫院間的資源失衡。本報資料照片
台灣護理之家協會理事長謝長佑表示，長照機構的結構性缺工，且收費長期被「鎖死」，機構人力嚴重流失，部分機構紛紛歇業，呼籲政府應正視長照與醫院間的資源失衡。本報資料照片

台灣約有90萬人使用照服務，不過人力持續短缺，三班護病比入法保障護理師權益，也衝擊長照機構的人力流失，台灣護理之家協會理事長謝長佑表示，長照機構的結構性缺工且收費長期被「鎖死」的困境下，長照機構已出現人力流失，甚至引發部分機構歇業，呼籲政府應正視長照與醫院間的資源失衡。

三班護病比最快明年5月20日起分階段實施，恐衝擊已缺乏的人力市場，謝長佑說，醫院針對夜班人力津貼，是事實上就已造成長照機構人力流失，對於機構而言，經費有限並沒有能力加碼。

謝長佑表示，醫院為達標「三班護病比」，預估人力缺口達7000多人，擁有更多政府資源與補助進行加碼留人；相較之下，長照住宿機構並未獲得對等的人力補助，面臨沒錢加碼、沒人可用的情況。

謝長佑指出，目前全台各地大型醫院持續擴張，如屏東與彰化員林等地新設醫院規模動輒數百甚至上千床，醫療體系憑藉豐厚利潤加碼招募機構的專業人員，這對利潤極低、僅能維持生存的長照機構而言，壓力極大，現有人力極易被大型醫療體系吸收。

對於如何提升待遇以留住人才，謝長佑坦言「財源被鎖死」是最大障礙，目前的醫療法、長照服務法及護理人員法規定收費標準由地方政府核定，但地方首長往往基於選舉與選票考量，擔心調高收費會加重民眾負擔，導致多數縣市的收費標準多年未調。

謝長佑說，居服及日照的給付已10年沒調整，機構經營極度困難，「利潤幾乎已經見底」，完全沒有空間再加薪與醫院競爭。不過去年新北成功調高護理機構收費標準17％，低消從4.2萬增到6.7萬，協會將透過相關數據資料，讓各縣市長照協會與地方衛生局進行溝通，並讓補助民眾的支付能力，讓機構有合理的收費調升空間，才具備提升工作人員待遇及醫療品質的基礎。

長照 三班護病比 人力

延伸閱讀

護病比入法…總統公告醫療法修正案 護理界喊話：補人不會只是醫院的事

白促三班護病比快上路 小黨盼在明年中

計算爭議…護病比採月平均 護理團體批假達標

醫改會挺護理師 莫拿關床恐嚇

相關新聞

三班護病比衝擊長照人力市場 民團：結構性缺工恐讓住宿機構撐不下去

台灣約有90萬人使用照服務，不過人力持續短缺，三班護病比入法保障護理師權益，也衝擊長照機構的人力流失，台灣護理之家協會理事長謝長佑表示，長照機構的結構性缺工且收費長期被「鎖死」的困境下，長照機構已出現人力流失，甚至引發部分機構歇業，呼籲政府應正視長照與醫院間的資源失衡。

護病比入法…總統公告醫療法修正案 護理界喊話：補人不會只是醫院的事

立法院8日通過國民黨版本「醫療法」修正草案，護病比正式入法，總統府今天正式公告。對此，護理師公會全聯會理事長指出，三班護病比入法底定，護理界不會將人力回流視為「只是醫院的責任」，將與醫界合作倡議保障健保點值及總額成長率，並在健保會中發聲，此外，也將持續爭取擴大住院整合照護計畫實施，減輕護理負擔，盼改善整體職場，吸引畢業新人投入。

長照3.0採「稅收制」不推保險制 預估2035年仍有700億餘

長照3.0今年上路為期10年，目前長照基金仰賴房地合一稅、菸稅、遺產稅等，現有約2300億元可供使用，不過目前台灣並未考慮增加長照保險拓展財源。衛福部長照司長祝健芳表示，目前的政策方向還是朝以「稅收制」的方式來處理長照需求，畢竟現在最重要的任務是「布建資源」，如果開辦保險，保險的收入是不能用在布建資源上。

大林蒲苦等遷村、南星計畫加劇空汙 環團籲循環園區環評、遷村脫鉤

環境部今下午進行「新材料循環產業園區」二階環評初審，最後決議補正再審。南部反空汙大聯盟、高雄健康空氣行動聯盟聲明，控訴政府讓高雄小港區大林蒲居民陷於「遷村遙遙無期、空汙雪上加霜」的絕境，已為空汙重災區數十年的大林蒲，近來因重啟的南星計畫導致每天數百輛砂石車進出，揚塵漫天，附近居民得吃飯配沙，空氣品質及健康雪上加霜。

新材料定義不明 環評專案小組要求高雄「循環園區」補件再審

高雄小港區的大林蒲長年被煉油廠、發電廠、煉鋼廠等重工業包圍，居民飽受空汙、噪音之苦，高達九成居民同意遷村。然而，遷村計畫停滯逾十年，也因遷村預算綁定原址開發的新材料循環產業園區，外界憂心若開發延遲，恐影響遷村進度。環境部今召開「新材料循環產業園區設置計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議，與會環團、在地居民重申脫鈎訴求，也有環委對「新材料」定義存疑。最後決議補正再審。

會考生看過來！明後天水氣減少「4地區」短暫陣雨 西半部高溫達33度

國中教育會考明天、17日將登場，氣象署表示，明晨前東部沿海慎防局部大雨，明天至18日東部有短暫陣雨，南部地區、新竹以南山...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。