三班護病比衝擊長照人力市場 民團：結構性缺工恐讓住宿機構撐不下去

台灣約有90萬人使用照服務，不過人力持續短缺，三班護病比入法保障護理師權益，也衝擊長照機構的人力流失，台灣護理之家協會理事長謝長佑表示，長照機構的結構性缺工且收費長期被「鎖死」的困境下，長照機構已出現人力流失，甚至引發部分機構歇業，呼籲政府應正視長照與醫院間的資源失衡。

三班護病比最快明年5月20日起分階段實施，恐衝擊已缺乏的人力市場，謝長佑說，醫院針對夜班人力津貼，是事實上就已造成長照機構人力流失，對於機構而言，經費有限並沒有能力加碼。

謝長佑表示，醫院為達標「三班護病比」，預估人力缺口達7000多人，擁有更多政府資源與補助進行加碼留人；相較之下，長照住宿機構並未獲得對等的人力補助，面臨沒錢加碼、沒人可用的情況。

謝長佑指出，目前全台各地大型醫院持續擴張，如屏東與彰化員林等地新設醫院規模動輒數百甚至上千床，醫療體系憑藉豐厚利潤加碼招募機構的專業人員，這對利潤極低、僅能維持生存的長照機構而言，壓力極大，現有人力極易被大型醫療體系吸收。

對於如何提升待遇以留住人才，謝長佑坦言「財源被鎖死」是最大障礙，目前的醫療法、長照服務法及護理人員法規定收費標準由地方政府核定，但地方首長往往基於選舉與選票考量，擔心調高收費會加重民眾負擔，導致多數縣市的收費標準多年未調。

謝長佑說，居服及日照的給付已10年沒調整，機構經營極度困難，「利潤幾乎已經見底」，完全沒有空間再加薪與醫院競爭。不過去年新北成功調高護理機構收費標準17％，低消從4.2萬增到6.7萬，協會將透過相關數據資料，讓各縣市長照協會與地方衛生局進行溝通，並讓補助民眾的支付能力，讓機構有合理的收費調升空間，才具備提升工作人員待遇及醫療品質的基礎。