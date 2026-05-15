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護病比入法…總統公告醫療法修正案 護理界喊話：補人不會只是醫院的事

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院8日通過國民黨版本「醫療法」修正草案，護病比正式入法。示意圖，與新聞無關。本報資料照片
立法院8日通過國民黨版本「醫療法」修正草案，護病比正式入法。示意圖，與新聞無關。本報資料照片

立法院8日通過國民黨版本「醫療法」修正草案，護病比正式入法，總統府今天正式公告。對此，護理師公會全聯會理事長指出，三班護病比入法底定，護理界不會將人力回流視為「只是醫院的責任」，將與醫界合作倡議保障健保點值及總額成長率，並在健保會中發聲，此外，也將持續爭取擴大住院整合照護計畫實施，減輕護理負擔，盼改善整體職場，吸引畢業新人投入。

「三班護病比入法，人力不會立刻回流。」陳麗琴指出，護病比入法是以法制化方式確立護理負荷，為讓人力回流，必須加上護理薪資及工時合理、職場條件改善等層面，全聯會持續討論，規畫各項措施希望人力回流，除確保政府護理人力整備12項策略穩定推行，為讓護理人員對薪資有感，將與醫界合作爭取健保總額成長率保障，盼讓醫院有足夠能力為護理加薪。

「醫療法」修法公告，但衛福部仍須完成其子法「醫療機構設置標準」修正，制度才能順利實施。衛福部長石崇良原指出將於5月20日前預告修正草案，不過，賴總統後續宣布明年實施新制，與衛福部原先擬定草案不同，加上石崇良已出國將赴瑞士參加世衛大會（WHA）周邊活動，24日才會返國，修正進度恐稍有延遲。

石部長除國前一天先致電陳麗琴，說明因「醫療機構設置標準」相關細節尚需討論，他因公務在身出國，24日返台後會儘速啟動討論，盼護理界別誤會是衛福部延後啟動修法程序。對此，陳麗琴表示理解，因衛福部原先規畫實施日期與總統宣布不同，且總統指示的分階段實施該如何進行，哪些醫院是第一階段，哪些為第二階段也有待凝聚共識，確實需更多討論。

陳麗琴呼籲，健康台灣深耕計畫挹注財源優化工作環境，政府應監測財源挹注後，醫院是否合理幫護理人員加薪、增加津貼，此外，衛福部於今年宣布擴大實施的住院整合計畫，全聯會實地訪查發現病人、護理師滿意度高，將爭取擴大實施，盼藉由輔助人力，讓護理師能做好護理專業工作，日常照顧事項，由受過訓練的照服員代勞幫助家屬，減輕護理人員工作負荷。

「三班護病比既然已經入法，希望與醫界團體和諧、合作，改善護理職場。」陳麗琴指出，本學年部分護理科系註冊率僅8成，若能透過不同措施改善職場現況，有助吸引更多畢業生選擇護理科系，找人不會只是醫院責任，護理界定會協力，讓護理人力變好，醫療環境提升。

立法院8日通過國民黨版本「醫療法」修正草案，護病比正式入法，總統府今天正式公告。圖／截自總統府
立法院8日通過國民黨版本「醫療法」修正草案，護病比正式入法，總統府今天正式公告。圖／截自總統府

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