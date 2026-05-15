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長照3.0採「稅收制」不推保險制 預估2035年仍有700億餘

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
長照3.0今年上路為期10年，目前長照基金仰賴房地合一稅、菸稅、遺產稅等，現有約2300億元可供使用，不過目前台灣並未考慮增加長照保險拓展財源。本報資料照片
長照3.0今年上路為期10年，目前長照基金仰賴房地合一稅、菸稅、遺產稅等，現有約2300億元可供使用，不過目前台灣並未考慮增加長照保險拓展財源。本報資料照片

長照3.0今年上路為期10年，目前長照基金仰賴房地合一稅、菸稅、遺產稅等，現有約2300億元可供使用，不過目前台灣並未考慮增加長照保險拓展財源。衛福部長照司長祝健芳表示，目前的政策方向還是朝以「稅收制」的方式來處理長照需求，畢竟現在最重要的任務是「布建資源」，如果開辦保險，保險的收入是不能用在布建資源上。

祝健芳說，長照1.0時期國民黨有思考後續要推動「長照保險」，長照相關資源僅49.5億元，當時目標是希望透過保險的開辦來擴大服務。不過到長照2.0民進黨執政後，定調非常清楚，就是採取「稅收制」，直到現在稅收基金規模累積約2300多億元，我評估長照 3.0的財源，推估到2035年最後一年，預計還會剩下約700多億元。

目前政策方向不變，祝健芳說，還是會朝向以「稅收制」的方式來處理長照需求，畢竟現在最重要的任務是「布建資源」，不過保險收入一定要用在「給付」上，也就是被保險人的實物給付，要進行資源布建或提供政策誘因，都必須使用公務預算。

另一旦要開辦保險，還涉及要跟雇主、企業界溝通，祝健芳說，過往規畫伴隨健保的「附加險」概念，這需要花很多時間去討論，這會阻礙長照3.0往前推進的速度，在就在既有的基礎下，利用現有的2300多億元財務基礎繼續努力。

台灣包括勞保、健保，政府同樣都在撥補公務預算，祝健芳指出，可以參考日本推動強制納保的社會保險「介護保險」，但他們運用公務預算的比例已經超過了介護保險的收入，所以事實上完全要靠保險來解決財務問題並不是真的。

不過外界憂心財源會不會不穩，祝健芳說，目前稅收有幾個主要稅源，最大宗是「房地合一稅」，其次是「菸稅」，再來是「遺產稅」跟「贈與稅」，不過房地合一稅會受到市場景氣波動影響，所以財政部在推估收入時確實有做一些下修。不過以今年鱉列預算跟明年預算來看，預估的收入面跟支出面相比，都還有餘裕，即使收入預估有下修，目前看來都還是足夠的。

長照 國民黨 保險

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