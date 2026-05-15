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大林蒲苦等遷村、南星計畫加劇空汙 環團籲循環園區環評、遷村脫鉤

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
經濟部預計在高雄小港，範圍包含大林蒲地區與南星計畫造陸區及鳳鼻頭漁港等規畫引進產業可分為新材料產業、循環輔助產業、循環服務產業及支援服務產業。本案爭議已久，在於「遷村計畫與工業園區開發強制綁定」，導致遷村進度長期延宕；同時，新園區遭環團與居民質疑是傳統化學工業借殼上市，恐讓當地環境雪上加霜。記者劉學聖／攝影
經濟部預計在高雄小港，範圍包含大林蒲地區與南星計畫造陸區及鳳鼻頭漁港等規畫引進產業可分為新材料產業、循環輔助產業、循環服務產業及支援服務產業。本案爭議已久，在於「遷村計畫與工業園區開發強制綁定」，導致遷村進度長期延宕；同時，新園區遭環團與居民質疑是傳統化學工業借殼上市，恐讓當地環境雪上加霜。記者劉學聖／攝影

環境部今下午進行「新材料循環產業園區」二階環評初審，最後決議補正再審。南部反空汙大聯盟、高雄健康空氣行動聯盟聲明，控訴政府讓高雄小港區大林蒲居民陷於「遷村遙遙無期、空汙雪上加霜」的絕境，已為空汙重災區數十年的大林蒲，近來因重啟的南星計畫導致每天數百輛砂石車進出，揚塵漫天，附近居民得吃飯配沙，空氣品質及健康雪上加霜。

南部反空汙大聯盟、高雄健康空氣行動聯盟訴求，未改善揚塵問題前，南星計畫土石方填埋計畫應立即暫停，嚴格落實車次總量管制； 遷村計畫應與園區環評脫鉤，拒絕開發過關才遷村，應先完成大林蒲居民安置，再談後續產業園區開發。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英指出，的近900根煙囪對大林蒲人是日夜的健康威脅，再加上南星計畫重啟帶來的土方揚塵，讓人覺得是政府正在扼殺大林蒲沿海六里居民的生命。而根據經濟部簡報顯示，明年1月才會展開協議價購啟動遷村作業，憂心還會再延宕，若在這樣的環境再待一年的話，擔心居民生命會再減壽。

他批評，遷村遲遲沒進展，未能具體啟動，遙遙無期，甚至還將遷村計畫跟新材料循環園區的環評綁在一起，如果經濟部的規畫不佳、環評報告書問題重重，環評委員意見很多，需要補件審查很多次，難道大林蒲遷村就會因此延宕而無法啟動嗎？政府不能因經濟部的無能，讓大林蒲居民繼續在重汙染中受苦。

南部反空污大聯盟召集人洪秀菊痛陳，半年來大量砂石車載運土石方運往南星計畫區，每日進出大林蒲主要幹道的砂石車高達近千車次，揚塵造成社區及居家落塵嚴重，居民連窗戶都不敢開，行車及通行安全也堪慮。

洪秀菊強調，大林蒲遷村案延宕數十年，後來以新材料循環園區要使用大林蒲土地為開發範圍之一為名，進行大林蒲遷村，但園區從開發計畫到環評延宕了好幾年，罔顧大林蒲居民仍持續吸工業污染空汙，現在還要被迫吸砂石車揚塵。對居民來說，只希望能早日遷村，盡速脫離這個受汙染的傷心家鄉。

洪秀菊也質疑，日前高雄市政府人員告知，航港局508公頃也即將要進土，應該是「高雄港洲際外海填方區圍堤造地計畫」，是由台灣港務公司與中鋼規畫的填海造陸工程，但此案環評初審決議是要進入二階環評，還沒通過，怎能現在就進土？會有違反環評法未許可開發就先動工的問題，更會讓大林蒲的揚塵和交通問題再惡化，堅決反對未環評先進土。

環評 環境部 高雄

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