大林蒲苦等遷村、南星計畫加劇空汙 環團籲循環園區環評、遷村脫鉤

環境部今下午進行「新材料循環產業園區」二階環評初審，最後決議補正再審。南部反空汙大聯盟、高雄健康空氣行動聯盟聲明，控訴政府讓高雄小港區大林蒲居民陷於「遷村遙遙無期、空汙雪上加霜」的絕境，已為空汙重災區數十年的大林蒲，近來因重啟的南星計畫導致每天數百輛砂石車進出，揚塵漫天，附近居民得吃飯配沙，空氣品質及健康雪上加霜。

南部反空汙大聯盟、高雄健康空氣行動聯盟訴求，未改善揚塵問題前，南星計畫土石方填埋計畫應立即暫停，嚴格落實車次總量管制； 遷村計畫應與園區環評脫鉤，拒絕開發過關才遷村，應先完成大林蒲居民安置，再談後續產業園區開發。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英指出，的近900根煙囪對大林蒲人是日夜的健康威脅，再加上南星計畫重啟帶來的土方揚塵，讓人覺得是政府正在扼殺大林蒲沿海六里居民的生命。而根據經濟部簡報顯示，明年1月才會展開協議價購啟動遷村作業，憂心還會再延宕，若在這樣的環境再待一年的話，擔心居民生命會再減壽。

他批評，遷村遲遲沒進展，未能具體啟動，遙遙無期，甚至還將遷村計畫跟新材料循環園區的環評綁在一起，如果經濟部的規畫不佳、環評報告書問題重重，環評委員意見很多，需要補件審查很多次，難道大林蒲遷村就會因此延宕而無法啟動嗎？政府不能因經濟部的無能，讓大林蒲居民繼續在重汙染中受苦。

南部反空污大聯盟召集人洪秀菊痛陳，半年來大量砂石車載運土石方運往南星計畫區，每日進出大林蒲主要幹道的砂石車高達近千車次，揚塵造成社區及居家落塵嚴重，居民連窗戶都不敢開，行車及通行安全也堪慮。

洪秀菊強調，大林蒲遷村案延宕數十年，後來以新材料循環園區要使用大林蒲土地為開發範圍之一為名，進行大林蒲遷村，但園區從開發計畫到環評延宕了好幾年，罔顧大林蒲居民仍持續吸工業污染空汙，現在還要被迫吸砂石車揚塵。對居民來說，只希望能早日遷村，盡速脫離這個受汙染的傷心家鄉。

洪秀菊也質疑，日前高雄市政府人員告知，航港局508公頃也即將要進土，應該是「高雄港洲際外海填方區圍堤造地計畫」，是由台灣港務公司與中鋼規畫的填海造陸工程，但此案環評初審決議是要進入二階環評，還沒通過，怎能現在就進土？會有違反環評法未許可開發就先動工的問題，更會讓大林蒲的揚塵和交通問題再惡化，堅決反對未環評先進土。