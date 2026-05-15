新材料定義不明 環評專案小組要求高雄「循環園區」補件再審

高雄小港區的大林蒲長年被煉油廠、發電廠、煉鋼廠等重工業包圍，居民飽受空汙、噪音之苦，高達九成居民同意遷村。然而，遷村計畫停滯逾十年，也因遷村預算綁定原址開發的新材料循環產業園區，外界憂心若開發延遲，恐影響遷村進度。環境部今召開「新材料循環產業園區設置計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議，與會環團、在地居民重申脫鈎訴求，也有環委對「新材料」定義存疑。最後決議補正再審。

「新材料循環產業園區」範圍涵蓋大林蒲地區、既有造陸區、鳳鼻頭漁港已完成地籍登記的陸域土地，開發基地總面積近二六Ｏ公頃，主打「低汙染的石化高值化產業」及新材料、循環服務、循環輔助等三大產業等。

地球公民基金會執行長王敏玲表示，目前園區可使用的原料、製程都不清楚，盼未來園區禁止使用環境部列管的化學物質，且臨近有學校、聚落等，建議加強周界環境監測，並設置長期空汙監測設施，光測異味不夠，還要涵蓋有害汙染物質。

大林蒲在地居民吳小姐質疑未來進駐廠商的篩選原則，若沒有明確定義「新材料」、「循環」，正面或負面表列哪些新材料廠商能進駐，造成說明書上的環境衝擊評估、減緩措施就變得無所依據、本末倒置。

也有環評委員說，新材料、傳統舊材料的畫分點為何？建議未來要引進的廠商、新產業範疇都要再講清楚。

南部反空汙大聯盟召集人洪秀菊說，大林蒲是汙染重災區，居民長年吃飯配沙塵、砂石，連窗戶都不敢開，經濟部應該把遷村跟園區脫鉤；台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰說，將遷村跟新開發案綁定，無疑是脅迫居民同意開發案才能遷村，將居民逼到進退兩難，既要擔心開發帶來新汙染，也擔心若開發沒順利往下走，就沒辦法遷村，建議脫鉤處理，或保證無論環評審查多久，遷村計畫都按表定進行。

監督施政聯盟執行長許心欣強調，不該因為環評延宕，導致遷村一延再延，當初遷村是為了居正正義、健康生存權，不是為了成就園區才簽村，不該以環評綁架弱勢受害居民。

最後決議開發單位補件再審，須重新檢核「新材料」範疇、進駐產業類別的關聯性，並研提廠商篩選原則及審核機制，符園區達成低汙染及循環經濟目標，也必須重新檢核營運期間各項空氣汙染物的排放量合理性，並強化高屏總量管制區內空氣汙染物增量抵換計畫等。

開發單位經濟部代表回應，無論園區引進哪些產業，都必須符合環評估算的排放量，將來新設園區排放量就會依照環評承諾，該多少就是多少，遵守現行規定。

此外，因今天閉門討論結論時，經濟部以中央事業目的主管機關的身份留在場內，遭質疑恐引發爭議。環境部官員說，過去很少有身兼開發單位、主管機關的案例，將再釐清。