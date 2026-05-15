美漫界奧斯卡艾斯納獎 常勝「閻鐵花」雙料入圍

美國重量級漫畫獎項「艾斯納獎」日前公布2026提名名單，台灣漫畫家常勝以「閻鐵花」一舉入圍最佳亞洲作品美國版及最佳編繪獎，成為首位雙項入圍艾斯納獎的台灣漫畫家。

常勝向中央社記者表示，這是意料之外的大獎，蠻驚訝的、也很開心，「就像禮物沒什麼準備就這樣掉下來，我很早以前就說『閻鐵花』是受到祝福的作品」。

常勝表示，不論是歐洲、美國漫畫產業，近年都可以看到不只來自日本的亞洲漫畫興起，這對台灣漫畫的意義來說，就是被看到的開始，「台灣還有很多創作能量，可以讓他們知道這是很棒的」。

「閻鐵花」由台灣大辣出版發行，英國出版社TITAN MANGA引進北美市場。大辣出版主編洪雅雯分享，此次是由英文版授權公司協助報名，也找了許多厲害的推薦人，更能打進海外市場，在過去就曾獲得「可以直接拍成電影」的評價。

「閻鐵花」目前授權多國版權，如英、法、西、義、德、巴西（葡語）、俄、波蘭等8國，故事講述一名京劇女伶成為超級英雄的故事，多年前的閻家京劇團滅門血案，唯一倖存者身披傳統戲服、畫上華麗面譜，在現代台北化身擁有超能力的超級英雄。

過去「閻鐵花」曾獲台灣金漫獎年度漫畫獎及首屆原創IP風雲榜漫畫組「TOP IP獎」第一名。此次入圍艾斯納的獎項，包含最佳亞洲作品美國版（Best U.S.Edition of International Material–Asia）與最佳編繪獎（Best Writer/Artist）。

大辣出版透過新聞稿表示，這是肯定「閻鐵花」在故事結構與文化輸出上的卓越表現，在眾多日漫與韓漫的強勁競爭中脫穎而出，也證明台灣漫畫家的純熟技術，已足以媲美DC、Marvel等國際頂尖創作者。

艾斯納獎的獲獎名單，將於7月24日於聖地牙哥國際動漫展（San Diego Comic-Con）正式揭曉。