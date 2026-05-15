健檢項目該如何選？ 醫提醒：每年檢查項目一樣 恐失去找出問題初衷

民眾選擇健檢套組時，常行禮如儀，年年都採相同套組檢查。國泰健康管理醫療長、汐止國泰醫院心臟內科兼任主治醫師葉勳龍指出，此舉只是把已知的情況「再知道一次」，若健檢異常紅字沒有改變，也未改變生活習慣，落實健康促進，對健康幫助不大，呼籲民眾不要把健檢當成「交差了事」，應與醫療人員討論個人化健康管理方式，每年做相同健檢項目，失去找出問題的初衷。

葉勳龍指出，以大腸癌為例，家族史為重要影響因子，具家族史民眾罹癌風險高出許多，若健檢時未依個人特性調整項目，都是用同一種標準來看，「就非常危險」，此外，健檢項目選擇時，也應考量受檢者飲食習慣、所處的環境及工作壓力等，綜合評估疾病產生可能性。

國泰健康管理近期於台北市華山文創園區舉辦15周年嘉年華，並從今年初開始與罕見疾病基金會合作，提供罕病家長免費健檢。罕病基金會副執行長楊永祥指出，罕病家屬時常終身需照顧病友，希望能陪病友走得更久，他們也值得被照顧。

藝人聶雲指出，過去總覺得與醫師對談會「怕怕的」，擔心過程是否不舒服，在國泰健管接受健檢，讓他感覺有如「小度假」，環境舒適、工作人員也能體會一般民眾對醫療人員的恐懼，若結合第一線醫師專業經驗，及人工智慧（AI）數據等，讓民眾知道有哪些項目需要注意，他笑稱，投資APP全是紅字很高興，但健檢單不要都是紅字。

楊永祥指出，罕病照顧者有些是不離不棄的伴侶，有人家中不只一位罕病患者需要照顧，「他們只有一個心願，希望比孩子晚一點走」，有生之年能以更健康的身體照顧孩子，罕病基金會希望提供家屬多一些支持，讓病友家屬獲得鼓勵，與國泰健管合作的健檢，除提供罕病家屬包場服務，基金會也規劃檢查後下半天團康活動，如打保齡球、爬山等，照顧者照顧病友，也值得被照顧。