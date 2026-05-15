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塑化劑毒湯下肚？台中「涮乃葉」湯底撈出6根塑膠筷 顧客受驚嚇

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
知名火鍋連鎖「涮乃葉」台中福科店驚傳食安爭議。 示意圖，非當事照。擷自涮乃葉臉書
知名火鍋連鎖「涮乃葉」台中福科店驚傳食安爭議。 示意圖，非當事照。擷自涮乃葉臉書

知名火鍋連鎖「涮乃葉」台中福科店驚傳食安爭議，有網友13日晚間到餐廳慶生，吃了快2個小時後，竟從從壽喜燒鍋底撈出6根塑膠筷，直呼「超扯」，擔心喝到塑化劑毒湯，引熱議；涮乃葉道歉，並加強全門市員工的教育訓練；食安處已完成錄案，並將派員稽查。

涮乃葉回應，經查是出餐過程中，現場人員未落實SOP，以致筷子不慎放在鍋內未取出，現場處理未能貼近顧客感受．再次向大眾深表歉意。為避免類似事件，將加強全門市員工的教育訓練，並確認SOP流程。

網友PO文表示，當天一行人吃到最後準備確認鍋底剩餘食材時，才發現竟有6根筷子，「結果吃了快兩個小時的塑化劑壽喜燒」，直呼超扯，當下向店家反映，最後獲95折優惠，質疑該店SOP出包，也擔心湯底是否被重複使用。

事件曝光後，引發網友熱議，有人直呼「太誇張」、「怎麼會整把筷子掉進鍋裡都沒發現」，也有人擔憂塑膠筷在高溫烹煮下可能產生塑化劑，恐影響健康。

對此，台中市食品藥物安全處表示，已完成錄案並將派員前往稽查，強調食品業者應依「食品良好衛生規範準則」確保產品衛生與品質；如查有不符規定，將責令限期改善，屆期未改善者，將依「食品安全衛生管理法」處6萬元到2億元。

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