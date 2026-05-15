會考生看過來！明後天水氣減少「4地區」短暫陣雨 西半部高溫達33度

國中教育會考明天、17日將登場，氣象署表示，明晨前東部沿海慎防局部大雨，明天至18日東部有短暫陣雨，南部地區、新竹以南山區午後有局部短暫雷陣雨，西半部高溫約29至33度。

交通部中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，目前東半部降雨仍較明顯，今晚至明天清晨前，東半部沿海仍須慎防局部大雨。

攸關18萬多名考生升學權益的國中教育會考，將於明天及17日舉行。鄭傑仁表示，明天至18日風向為偏東風，水氣會較今天減少，東半部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、恆春半島和大台北山區有零星短暫陣雨，其他地區是多雲到晴。

鄭傑仁提到，午後在南部地區、新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，其中在中南部山區須留意局部大雨。

19日至22日風向逐漸轉為偏西南風，天氣趨於穩定。鄭傑仁表示，各地大多為多雲到晴，僅台東和恆春半島有零星短暫陣雨，大台北、宜蘭和其他山區午後有局部短暫雷陣雨。

不過，鄭傑仁指出，19日清晨因風向還在轉變，花蓮可能還是會有零星短暫陣雨。

在氣溫部分，鄭傑仁表示，明天至18日東半部高溫約攝氏26至29度，西半部29至33度，低溫大致為21至25度。

鄭傑仁表示，19日至22日東半部高溫28至31度，西半部30至33度，低溫維持在約21至25度。