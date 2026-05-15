快訊

台灣恐迎挑戰？川習會落幕 國策院董事長分析「中共未來方向」吐憂心

老父遺囑土地全留小女兒沒用 踩這條法律紅線要吐回數百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

會考生看過來！明後天水氣減少「4地區」短暫陣雨 西半部高溫達33度

中央社／ 台北15日電
氣象署表示，明晨前東部沿海慎防局部大雨，明天至18日東部有短暫陣雨，南部地區、新竹以南山區午後有局部短暫雷陣雨，西半部高溫約29至33度。 聯合報系資料照
氣象署表示，明晨前東部沿海慎防局部大雨，明天至18日東部有短暫陣雨，南部地區、新竹以南山區午後有局部短暫雷陣雨，西半部高溫約29至33度。 聯合報系資料照

國中教育會考明天、17日將登場，氣象署表示，明晨前東部沿海慎防局部大雨，明天至18日東部有短暫陣雨，南部地區、新竹以南山區午後有局部短暫雷陣雨，西半部高溫約29至33度。

交通部中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，目前東半部降雨仍較明顯，今晚至明天清晨前，東半部沿海仍須慎防局部大雨。

攸關18萬多名考生升學權益的國中教育會考，將於明天及17日舉行。鄭傑仁表示，明天至18日風向為偏東風，水氣會較今天減少，東半部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸恆春半島大台北山區有零星短暫陣雨，其他地區是多雲到晴。

鄭傑仁提到，午後在南部地區、新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，其中在中南部山區須留意局部大雨。

19日至22日風向逐漸轉為偏西南風，天氣趨於穩定。鄭傑仁表示，各地大多為多雲到晴，僅台東和恆春半島有零星短暫陣雨，大台北、宜蘭和其他山區午後有局部短暫雷陣雨。

不過，鄭傑仁指出，19日清晨因風向還在轉變，花蓮可能還是會有零星短暫陣雨。

在氣溫部分，鄭傑仁表示，明天至18日東半部高溫約攝氏26至29度，西半部29至33度，低溫大致為21至25度。

鄭傑仁表示，19日至22日東半部高溫28至31度，西半部30至33度，低溫維持在約21至25度。

氣象署 高溫 低溫

延伸閱讀

再下一天雨…16日起水氣逐日減少 天氣轉晴「高溫飆33度」

上擎天崗「朝聖」記得帶雨具 午後山區需留意局部短暫陣雨

今防對流胞突襲 吳德榮：周末國中會考轉晴熱如夏 午後恐雷雨

大雷雨開轟！花蓮這些區域慎防短延時強降雨、強陣風 避免水上活動

相關新聞

三班護病比衝擊長照人力市場 民團：結構性缺工恐讓住宿機構撐不下去

台灣約有90萬人使用照服務，不過人力持續短缺，三班護病比入法保障護理師權益，也衝擊長照機構的人力流失，台灣護理之家協會理事長謝長佑表示，長照機構的結構性缺工且收費長期被「鎖死」的困境下，長照機構已出現人力流失，甚至引發部分機構歇業，呼籲政府應正視長照與醫院間的資源失衡。

護病比入法…總統公告醫療法修正案 護理界喊話：補人不會只是醫院的事

立法院8日通過國民黨版本「醫療法」修正草案，護病比正式入法，總統府今天正式公告。對此，護理師公會全聯會理事長指出，三班護病比入法底定，護理界不會將人力回流視為「只是醫院的責任」，將與醫界合作倡議保障健保點值及總額成長率，並在健保會中發聲，此外，也將持續爭取擴大住院整合照護計畫實施，減輕護理負擔，盼改善整體職場，吸引畢業新人投入。

長照3.0採「稅收制」不推保險制 預估2035年仍有700億餘

長照3.0今年上路為期10年，目前長照基金仰賴房地合一稅、菸稅、遺產稅等，現有約2300億元可供使用，不過目前台灣並未考慮增加長照保險拓展財源。衛福部長照司長祝健芳表示，目前的政策方向還是朝以「稅收制」的方式來處理長照需求，畢竟現在最重要的任務是「布建資源」，如果開辦保險，保險的收入是不能用在布建資源上。

大林蒲苦等遷村、南星計畫加劇空汙 環團籲循環園區環評、遷村脫鉤

環境部今下午進行「新材料循環產業園區」二階環評初審，最後決議補正再審。南部反空汙大聯盟、高雄健康空氣行動聯盟聲明，控訴政府讓高雄小港區大林蒲居民陷於「遷村遙遙無期、空汙雪上加霜」的絕境，已為空汙重災區數十年的大林蒲，近來因重啟的南星計畫導致每天數百輛砂石車進出，揚塵漫天，附近居民得吃飯配沙，空氣品質及健康雪上加霜。

新材料定義不明 環評專案小組要求高雄「循環園區」補件再審

高雄小港區的大林蒲長年被煉油廠、發電廠、煉鋼廠等重工業包圍，居民飽受空汙、噪音之苦，高達九成居民同意遷村。然而，遷村計畫停滯逾十年，也因遷村預算綁定原址開發的新材料循環產業園區，外界憂心若開發延遲，恐影響遷村進度。環境部今召開「新材料循環產業園區設置計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議，與會環團、在地居民重申脫鈎訴求，也有環委對「新材料」定義存疑。最後決議補正再審。

會考生看過來！明後天水氣減少「4地區」短暫陣雨 西半部高溫達33度

國中教育會考明天、17日將登場，氣象署表示，明晨前東部沿海慎防局部大雨，明天至18日東部有短暫陣雨，南部地區、新竹以南山...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。