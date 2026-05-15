托嬰中心要求先交萬元保留名額、取消無法退款 消基會怒轟政策漏洞

隨雙薪家庭比率提高，0至2歲嬰幼兒托育需求攀升，托嬰中心名額供不應求，消基會指出，因需求高、名額少，現行托嬰市場為「賣方市場」，部分業者要求業者於正式托育契約簽訂前，另簽署定位金契約並收取「保額費」，金額多為數千至上萬元不等。近期一名台中市家長反應，雖提早5個月通知業者取消訂位，仍被告知費用概不退還，呼籲政府重視此制度漏洞。

消基會董事長鄧惟中指出，托嬰中心供不應求，明顯為賣方市場，導致買方相當弱勢，消基會中區事務所接獲代表性案例，一位家長繳付定位金給托嬰中心，於送托前五個月提前表達需取消訂位，該托嬰中心卻表示無法退款，導致消費者權益遭忽視，呼籲主管機關盡快補上漏洞。

消基會常務監察人許宏宇指出，以本案為例，家長距實際送托時間提前五個月告知取消，托嬰中心遞補名單長，有充裕時間遞補名額，不會造成重大營業損失，業者卻利用定位金契約沒收訂金，於該契約中甚至提到，如家長追究責任引發的律師費、保全費等，將另外收取，也就是家長不甘心被沒收定位金，想爭取自身權利，還要被托嬰中心剝一層皮，契約文字對消費者非常不公。

許宏宇指出，各縣市對於這類定位金規範不同，本案發生的台中市，認定定位金契約簽訂於服務開始前，不受托嬰中心定型化契約規範，為司法自治、契約自由範疇，消基會認為這違背托育服務高度公益性、弱勢保護的準則，讓家長在議價能力不對等情況下，承擔過高風險；反觀新北市，明文禁止收取定位金，僅允許收取訂金，且有明確退費準則，30日前申請均可全額退款。

衛福部社家署署長周道君指出，依「兒少法」規定，托嬰中心收取費用項目與金額，需通報所在地社會局處備查，若托嬰中心收取未經備查的費用，可依法先要求限期改善，若屆期未改善者，可處3萬元至30萬元以下罰鍰，並按次處罰，若情節嚴重，可命其停辦1個月以上、1年以下，新訂「兒童托育服務法」加強監管力度，收費項目基準須由主管機關「核定」。

至於托嬰中心是否適合收取定位金？周道君說，需由地方主管機關負起責任判斷。