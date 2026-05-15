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國家文藝獎7得主橫跨半世紀 李遠自嘲從未獲獎：還有機會

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
賴清德總統（右五）、文化部部長李遠（左起）、文藝獎得主吳明益的代領人吳春美（左起）、文藝獎得主虞戡平、盧亮輝、王金櫻、李再鈐、簡學義、林文中、國藝會董事長彭俊亨等人下午一起出席「第24屆國家文藝獎贈獎典禮」。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（右五）、文化部部長李遠（左起）、文藝獎得主吳明益的代領人吳春美（左起）、文藝獎得主虞戡平、盧亮輝、王金櫻、李再鈐、簡學義、林文中、國藝會董事長彭俊亨等人下午一起出席「第24屆國家文藝獎贈獎典禮」。記者蘇健忠／攝影

第24屆國家文藝獎贈獎典禮今於台北表演藝術中心球劇場舉行，得獎者年齡從52歲至97歲，橫跨半世紀，包括作家吳明益、藝術家李再鈐、國樂作曲家盧亮輝、編舞家林文中、表演藝術家王金櫻、建築家簡學義、導演虞戡平等7人獲獎。

典禮以「藝術，時間的刻度」為主題，由本屆國家文藝獎podcast 節目主持人馬世芳擔綱主持。開場舞蹈「時間的刻度」向7位得主長年深耕的藝術歷程致敬。

文化部長李遠表示，本屆國家文藝獎得獎人年齡橫跨近半世紀，對他而言是很大的鼓舞。他說，得獎者中有與他同時代、曾一起拍電影的導演虞戡平，也有曾合作拍攝紀錄片的表演藝術家王金櫻。

李遠還說，高齡97歲的藝術家李再鈐去年才在國立歷史博物館舉辦個展，今天則是他第一次見到李再鈐本人。他說，李再鈐外表看起來仍像中年人，且已與美術館約定要舉辦百歲個展，目前還在創作巨幅畫作，讓他直呼難以相信一位97歲的藝術家，仍有這麼旺盛的體力與創作能量。

李遠也打趣表示，自己投入文化界已逾50年，幾乎什麼工作都做過了，「可是我沒有得過國家文藝獎，甚至連推薦都沒有。」他笑說，今天與會最大的鼓舞，就是看到得主中有97歲、80多歲的藝術家，希望將來自己也能有機會獲此殊榮。

總統賴清德致詞時一一細數每位得獎者的重要藝術成就，他並指出，如果政治與經濟決定了我們社會向前邁進的速度，那麼文化與藝術，就決定了我們這座島嶼靈魂的深度。社會的繁榮與發展或許會隨著時代的更迭而有所改變，但唯有藝術創作者們的作品，能夠跨越時空的限制，成為台灣永恆的印記。

國藝會董事長彭俊亨表示，本屆國家文藝獎歷經長達6個月評選，共有88位提名及評審委員參與，最終選出7位得主。他指出，7位得獎者至今仍持續發表新作，並積極投入經驗傳承與分享；正因為他們始終保持著對創作的熱情，台灣的文化才得以不斷前進與開展。

國家文藝獎每兩年辦理一次，獎勵「具有卓越藝術成就，且持續創作或展演之傑出藝文工作者」，獎勵類別包括文學、美術、音樂、舞蹈、戲劇、建築、電影，每屆總額以7名為限，得獎者可獲獎座乙座及獎金100萬元。

吳明益 李遠 馬世芳

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