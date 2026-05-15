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不要被包裝騙了 彰基提醒：加熱菸與電子煙是危害新世代的陷阱

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基配合無菸日規劃宣導活動，副院長林慶雄（前排中）帶領全體人員呼口號，提醒民眾建立正確的防制菸害觀念。圖／彰基提供
彰基配合無菸日規劃宣導活動，副院長林慶雄（前排中）帶領全體人員呼口號，提醒民眾建立正確的防制菸害觀念。圖／彰基提供

5月31日世界無菸日前夕，彰基醫學中心今天舉辦戒菸宣導活動，彰基副院長林慶雄表示，新興菸品常被誤認為較安全，但其尼古丁癮性與健康危害仍不容忽視，呼籲民眾認清加熱菸電子煙的真實危害，拒絕新興菸品以時尚、安全包裝所營造的錯誤形象，避免年輕世代陷入菸癮陷阱。

彰基表示，隨著電子煙與合成尼古丁產品興起，菸草使用型態正快速改變，菸草產業透過「產品創新」與包裝行銷，持續吸引年輕族群接觸尼古丁產品，已成為公共健康防制的新挑戰。

彰基為響應世界衛生組織（WHO）2026年世界無菸日「揭開誘惑的面紗：對抗尼古丁與菸草成癮」主題，今天舉辦宣導活動，透過互動體驗與衛教推廣，強化對電子煙與加熱菸危害的認識，提醒民眾正視電子煙與加熱菸的成癮風險。

彰基表示，彰基自2020年承接戒菸專線服務以來，近兩年服務量已超過7萬7000人次，透過電話諮詢的便利與隱私性，結合心理輔導、諮商及社會工作等專業支持，有助於陪伴吸菸者度過戒斷期，提升持續戒菸的可能性。

臨床數據顯示，戒菸治療逐漸朝多元整合發展，以彰基為例，2025年戒菸用藥人數達480人、接受衛教人數999人，均高於全國醫學中心平均；2025年1至9月期間，6個月戒菸成功率達43.33%。此外，自2025年起導入中醫針灸與耳穴輔助治療後，成功率進一步提升至近7成，顯示跨專業介入對改善戒菸成效具有一定助益。

彰基表示，面對菸品型態與使用族群改變，戒菸策略需從單一治療轉向整合心理、醫療與社會支持的多元模式，並透過持續宣導與制度建構，降低尼古丁成癮對健康的長期影響。

彰基副院長林慶雄說明，未來彰基將持續整合醫療、社會及安全等多面向資源，提供完整支持與陪伴，協助癮君子走過漫長戒菸歷程，共同守護民眾健康。

正在戒菸的58歲吳先生現身說法表示，他從17歲開始抽菸，過去從未想過戒菸，直到罹患癌症接受手術後，因身體狀況無法再抽菸，在醫師協助下，逐漸減少對香菸的依賴與上癮念頭。他說，現在希望改變自己的生活方式，未來也會持續努力。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

彰基配合無菸日規劃宣導活動，結合LINE戒菸服務與互動挑戰，提升民眾參與度，加強認識電子煙與加熱菸。圖／彰基提供
彰基配合無菸日規劃宣導活動，結合LINE戒菸服務與互動挑戰，提升民眾參與度，加強認識電子煙與加熱菸。圖／彰基提供

彰基配合無菸日規劃宣導活動，透過互動體驗與衛教推廣，現場民眾熱情參與闖關活動。圖／彰基提供
彰基配合無菸日規劃宣導活動，透過互動體驗與衛教推廣，現場民眾熱情參與闖關活動。圖／彰基提供

彰基配合無菸日規劃宣導活動，透過互動體驗與衛教推廣，現場民眾熱情參與闖關活動。圖／彰基提供
彰基配合無菸日規劃宣導活動，透過互動體驗與衛教推廣，現場民眾熱情參與闖關活動。圖／彰基提供

WHO 電子煙 加熱菸

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