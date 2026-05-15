生涯難度最高！安藤忠雄操刀「童書之森．台中」上梁 拚年底完工

由普立茲克建築獎得主、日本建築大師安藤忠雄親自操刀的兒童圖書館「童書之森．台中」今上梁，力拚年底完工啟用。安藤忠雄透過事務所顧問龍國英跨海帶來祝福並表示，全棟清水模建築「沒有一塊牆是直的」，是童書之森之中難度最高的作品，他非常驚訝台灣現在的建築施工水準，已經超越世界、日美，具領先地位。

「童書之森」為安藤忠雄長年推動的兒童閱讀空間打造計畫，為「獻給未來孩子們的建築」，已在日本中之島、神戶等地落成五座，另有香川縣的海上兒童圖書船；「童書之森．台中」為日本海外首座，座落在台中七期秋紅谷生態公園旁，由台中市政府、聯聚建設支持興建，去年5月動工。

今天的上梁典禮由台中市政府秘書長黃崇典、聯聚建設創辦人江韋侖及團隊以及相關單位代表出席典禮，由南區信義國小學童太鼓表演揭開序幕。

黃崇典致詞時說，此建築以「地球為核心」為設計理念，將台中視為培育美感的搖籃，是安藤大師送給台灣孩子最珍貴的禮物。

江韋侖說，「囝仔是咱的未來」，由台中市長盧秀燕定案，安藤忠雄主導設計的「童書之森．台中」，不僅是建築計畫，更是獻給孩子們的文化禮物，感謝參與投入的聯聚同仁與工程合作單位，協助居中溝通的龍國英，及清水工坊的專業投入。

建築師沈芷蓀分析，建築設計流暢的旋轉銜接戶外、半戶外及室內空間，施工難度非常高，尤牆面不僅傾斜，還結合了橢圓與錐形等複雜幾何，所有模板均需個別訂製且僅能使用一次，日本工程專家參訪時，對本案施工難度與工地管理嚴謹程度感到驚訝與佩服。

長期深耕台中的聯聚建設攜手國際建築師推動多項建築合作計畫，並透過聯聚文教基金會策畫城市稻田、美感市集與音樂活動，並支持「童書之森」等公共文化建設，從建築營造、室內裝修、景觀工程到後續空間維護，參與其各階段發展。

「童書之森．台中」今舉辦上梁典禮，力拚年底完工啟用。記者趙容萱／攝影

「童書之森．台中」今舉辦上梁典禮，力拚年底完工啟用。記者趙容萱／攝影

「童書之森．台中」今舉辦上梁典禮，力拚年底完工啟用。記者趙容萱／攝影