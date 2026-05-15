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漢他病毒大不同！「安地斯型」可人傳人 疾管署揭3大高風險情境

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青表示，漢他安地斯病毒確實會人傳人，不過台灣流行型別病毒並不會人傳人。本報資料照片
疾管署防疫醫師林詠青表示，漢他安地斯病毒確實會人傳人，不過台灣流行型別病毒並不會人傳人。本報資料照片

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒安地斯型（Andes virus）群聚事件，不過一紐西蘭外籍公民曾搭乘郵輪來台，經採檢陰性。疾管署防疫醫師林詠青表示，漢他安地斯病毒確實會人傳人，不過台灣流行型別病毒並不會人傳人。

洪迪亞斯號共11例個案、3死，其中8例確定感染安地斯病毒、2例為疑似病例、1例還在實驗室覆驗中，紐籍旅客在台進行「加強型自主健康管理」至6月6日。

林詠青表示，漢他病毒是有分很多型，其中一型叫「安地斯型（Andes virus）」，主要在流行在南美洲，的確是目前漢他病毒各型中唯一有人傳人的可能的傳染途徑。不過再次強調，漢他病毒最主要的傳染途徑還是「鼠傳人」，人傳人就算過往在南美洲也都有發生幾次。

林詠青說，經過研究統計人傳人其實不像鑫罐或流感那麼容易傳染，必須要是在「長時間」、「密切接觸」才會發生人傳人的狀況。歸納有三種比較容易造成人傳人傳染情境。 第一個就是「直接接觸」長時間密切的接觸到確診個案；再來確診個案長時間密切就是處在一個「密閉的空間」、通風不好的空間；第三個是如果在沒有適當防護下，接觸到病患唾液、呼吸道分泌物等體液會被感染。

林詠青表示，安地斯病毒有人傳人可能性，可是目前WHO還是「有限的人傳人」，還是不如像其他的飛沫傳染病毒那種高傳染性的、高傳染性，所以安地斯這個還是有可能透過這個適當的防護來避免這樣的感染。

漢他病毒 疾管署 荷蘭

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