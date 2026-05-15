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郵輪漢他案紐籍乘客來台 疾管署：對國內社區不具威脅

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署分析，曾暴露於洪迪亞斯號郵輪的一名紐籍乘客13日來台，目前對於國內社區不具威脅。記者翁唯真／攝影
疾管署分析，曾暴露於洪迪亞斯號郵輪的一名紐籍乘客13日來台，目前對於國內社區不具威脅。記者翁唯真／攝影

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒安地斯型（Andes virus）群聚事件，不過一紐西蘭外籍公民曾搭乘郵輪於5月7日抵台，13日下午接獲紐西蘭通報該外籍人士在台，經採檢陰性，會採「加強型自主健康管理」至6月6日。且在台期間就沒有任何感染傳染的風險，對社區不具威脅。

疾管署長羅一鈞今表示，今年5月13日紐西蘭透過國際衛生條例（IHR）窗口聯繫管道通知我國，一名曾於今年4月間搭乘「洪迪亞斯號」（MV Hondius）國際郵輪紐籍乘客正在我國旅遊，但無相關症狀，不過因該郵輪接觸者屬於高風險，疾管署旋即啟動追蹤，指派防疫醫師與該名乘客取得聯繫，並由衛生單位於當日完成安排該乘客前往醫院採檢及留院觀察等措施，經檢驗血液、尿液、唾液、鼻咽檢體，昨日檢驗結果漢他病毒安地斯型PCR和血清IgM、IgG抗體均為陰性，暫排除感染。

羅一鈞說，該名乘客為今年4月24日於聖赫勒拿島（Saint Helena）下船，與其他乘客最後暴露日為4月25日，於5月7日入境我國，自述迄今並無任何身體不適或健康異常情形。疾管署參依世界衛生組織（WHO）及歐盟CDC、美國CDC等專業指引採取防疫作為，決定對該乘客進行「加強型自主健康管理」至6月6日。

羅一鈞表示，這名乘客隻身一人來台，目前正在醫院單人病房採取「加強型自主健康管理」，約9成5的人會在25天內發病，目前該乘客已暴露20天，將持續觀察。並配合每日量體溫、進行健康監測，每周三定期血液抽檢，並於解除管理前一周加做鼻咽的檢體採檢。

羅一鈞說，依據「傳染病防治法」規定，若有違法可處6萬至30萬元罰鍰。不過在必要情況下可以在醫護人員陪同下，著防護衣及N95口罩有限度外出，不過禁止搭乘大眾運輸工具、前往人潮擁擠場所。

至於會不會在隔離期間專機回國，羅一鈞表示，紐西蘭有在研議，就看後續的情況，目前仍遵循相關加強管理嚴格措施，來確保說在剩下會發病的可能的期間，不會說有傳播出去的風險。

郵輪 疾管署 紐西蘭 漢他病毒

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