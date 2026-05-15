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端午連假3天！國道估首日南向車流達平日1.4倍 高公局公布疏導措施

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
端午連假即將到來，根據高公局規畫，疏導措施包含匝道封閉、高乘載管制及收費調整。圖／高公局提供
端午連假即將到來，根據高公局規畫，疏導措施包含匝道封閉、高乘載管制及收費調整。圖／高公局提供

端午節連假將自6月19日至21日展開，共計3天，端午節落在連假首日，交通部高速公路局表示，連假期間交通需求將以旅遊及返鄉車潮為主，預估國道交通量約108至118百萬車公里，其中6月19日首日南向交通量可達65百萬車公里，約為平日1.4倍，國道部分瓶頸路段恐出現壅塞。

高公局表示，為因應端午連假增加的交通需求，已透過大數據及AI模型分析歷年端午連假交通狀況，並研擬應變計畫及相關疏導措施，提醒用路人出門前務必掌握管制資訊與即時路況。

根據高公局規畫，疏導措施包含匝道封閉、高乘載管制及收費調整。匝道封閉部分，6月19日凌晨0時至中午12時，將封閉國5石碇、坪林南向入口，其中石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；同日5時至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

6月20日5時至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口同樣改為大客車專用入口。6月20日及21日每日中午12時至晚間9時，則封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口。

高乘載管制方面，6月20日及21日每日下午1時至6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道將實施高乘載管制，結束時間將視交通狀況機動調整。

收費措施方面，6月19日至21日連假期間，國道採單一費率；國3新竹系統至燕巢系統則採單一費率再8折收費；另每日凌晨0時至5時暫停收費。

高公局指出，端午連假各地均會出現旅遊及返鄉人潮、車潮，尖峰時段國道瓶頸路段交通需求遠大於可服務容量，壅塞在所難免，建議民眾多搭乘公共運輸。如需自行開車，出發前應先查詢相關管制措施，並利用高速公路1968App掌握即時路況，適時調整行車時間與路線，避開壅塞路段。

高公局也提醒，用路人出發前應做好車輛安全檢查並養足精神，行車時注意車前狀況、保持安全距離並繫妥安全帶，避免疲勞或分心駕駛，以確保連假行車安全。

端午節 交通部 高公局

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