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土石泥流趨緩 蘇花公路和仁至崇德段恢復通行
蘇花公路163公里處崇德隧道北口上邊坡有土石泥流，和仁至崇德路段中午12時15分起預警性封路，近40輛車就近在隧道內避難，下午2時起恢復雙向通行。
公路局東區養護工程分局表示，封路後一度約40輛車輛滯留和仁至崇德路段內，公路局將施工空間讓出給車輛避難，待土石泥流狀況趨緩後，由廠商清理路面，戒護滯留車輛駛離。
東區養護工程分局表示，雨勢趨緩後，搶修機具進場進行路面清理、巡視路況，於下午2時恢復正常通行，將依雨勢狀況及路況，不排除再度實施預警性封閉。
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