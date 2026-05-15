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台灣Pay支付享優惠 買120元以上台鐵便當打8折
台鐵公司攜手台灣銀行推廣台灣Pay行動支付，今天宣布，5月18日起至8月17日間購買新台幣120元以上台鐵便當，使用台灣Pay付款享8折優惠。
台鐵發布新聞稿表示，與台灣銀行為推廣「台灣Pay行動支付」，舉辦「旅途就要Pay著走，120元台鐵便當8折美味到手！」優惠行銷活動，希望透過活動，提高台灣Pay行動支付的使用率，提供消費者安全方便的購物體驗，進而習慣於電子化便利與效率，以達推行線上金融服務政策目標。
台鐵表示，活動自115年5月18日起至8月17日止，消費者於活動期間至台鐵實體自營門市及台鐵列車﹙不包含民營販賣檯、網路訂票預訂便當﹚，出示台灣Pay付款碼購買單價120元（含）以上台鐵便當，即享便當8折優惠。
台鐵指出，單筆交易回饋最高以500元為限（單筆交易金額不得拆付），此活動回饋總金額上限55萬元。
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