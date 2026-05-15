漢他疫情郵輪紐籍乘客入台「採檢陰性」 疾管署：加強自主管理至6月6日

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒安地斯型（Andes virus）群聚事件，不過一紐西蘭外籍公民曾搭乘郵輪於5月7日抵台，13日下午接獲紐西蘭通報該外籍人士在台，經採檢陰性，後續會採「加強型自主健康管理」至6月6日。

疾管署今表示，今年5月13日紐西蘭透過國際衛生條例(IHR)窗口聯繫管道通知我國，一名曾於今年4月間搭乘「洪迪亞斯號(MV Hondius)」國際郵輪紐籍乘客正在我國停留，但無相關症狀，疾管署旋即啟動追蹤，指派防疫醫師與該名乘客取得聯繫，並由衛生單位於當日完成安排該乘客前往醫院採檢及留院觀察等措施，經檢驗血液、尿液、唾液、鼻咽檢體，昨日檢驗結果漢他病毒安地斯型PCR和血清IgM、IgG抗體均為陰性，暫排除感染。

疾管署說明，該名乘客為今年4月24日於聖赫勒拿島（Saint Helena）下船，與其他乘客最後暴露日為4月25日，於5月7日入境我國，自述迄今並無任何身體不適或健康異常情形。為審慎妥適因應本次事件，疾管署除參依世界衛生組織(WHO)及歐盟CDC、美國CDC等專業指引採取防疫作為，並於今日召開專家諮詢會議，針對漢他病毒安地斯型疑似感染個案相關防治措施進行討論。

經綜整專家建議，考量該乘客屬於高風險接觸者，已安排乘客於醫院單人病室在醫療團隊指導下，進行「加強型自主健康管理」至6月6日(自最後暴露日4月25日起算最長潛伏期42天），並要求該乘客須遵守每日量測體溫進行健康監測、遵守良好呼吸道衛生及手部衛生。我方已透過IHR窗口通知WHO該乘客處置情形，亦主動聯繫紐西蘭駐台單位提供該乘客必要協助，後續規畫每周定期採檢至加強型自主健康管理期滿。

疾管署強調，該名乘客經檢驗陰性暫已排除感染，後續於醫院進行加強型自主健康管理，對國內社區無風險。疾管署將持續與WHO、紐西蘭政府合作，妥善處理此乘客在我國期間各項因應措施，請國人安心。