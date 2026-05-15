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林志玲任文策院董事惹議 李遠力挺：很高興她願意加入

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
文化部長李遠回應林志玲擔任文策會董事爭議。記者楊惠琪／攝影
文化部長李遠回應林志玲擔任文策會董事爭議。記者楊惠琪／攝影

「台灣第一名模」林志玲日前獲邀擔任文策院董事，因過去曾有親中言論，引發獨派團體不滿。文化部長李遠今（15）日回應，從法制面、專業度及過往爭議三個層面進行說明，強調董事為無給職且無權干涉國發基金，且林志玲承諾將在5年內協助推動10部國片走向國際，對林志玲答應出任董事，「我們都非常高興」。

李遠今出席國家文藝獎贈獎典禮，會前接受媒體聯訪。李遠表示，從法制面來看，文策院董事編制為11至15人，此次因缺額補齊3人，除林志玲外，還包含金馬影后陳香琪與音樂製作人劉思銘。李遠強調，外界常以為董事握有極大權力，但實際上該職位為無給職，也無法與文策院產生任何利益關係。至於外界擔憂的國發基金分配問題，李遠強調，國發基金設有嚴謹的兩階段評審團機制，與董事毫無關係。

至於為何邀請林志玲擔任董事，李遠指出，林志玲去年在文策院特別設立獨立獎金以鼓勵女性議題電影，並向文策院承諾，願意在未來5年內協助推動10部台灣電影走向國際，且她在日本、中國等地皆有豐富的國際發展經驗，甚至在坎城影展期間也主動協助推廣台灣影視作品。

李遠說，當初文化部是抱著試試看、沒有把握她會答應的心態提出邀請，對於她最終點頭答應，文化部感到相當高興，希望能藉重她的專業與經驗將台灣的影視作品帶到全世界。

至於獨派團體質疑林志玲曾有的親中言論。李遠表示，文化部去年曾針對20多位在中國發展、言論引發疑慮的台灣藝人進行調查，許多藝人反映相關貼文其實是「小編」或背後有人在控制，藝人本身並不知情，也覺得有些冤枉並感到害怕，並表示未來不會再發生類似情況，而近期確實也較少看到這類言論。

針對獨派團體不滿，李遠表示， 台灣最可愛的地方就是它的言論自由，每個人意見都不同，我完全尊重。他並強調，台灣的文化產品、影視產品要走向國際，文策院大量的投資都是要跟國際合作，很多事情要正面看，能夠找到林志玲加入團隊，其實我是非常高興的。

林志玲 文策院 李遠

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