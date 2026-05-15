大雷雨花蓮開轟1小時 氣象署：有短延時強降雨伴隨較強陣風

中央氣象署發布花蓮縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時55分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度。

劇烈天氣正在或即將發生，中央氣象署說，建議留在安全的建築物內。戶外活動應留意可能被強風吹起的物品或掉落物。行駛中車輛如遭遇強風，應配合相關單位宣導以維護行車安全。路面濕滑，步行與開車注意安全；並避免行經易積淹水的區域。能見度低，注意行車安全、減速慢行。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

氣象署說，進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。避免從事水上活動，如釣魚、划船、游泳等。登山及其他戶外活動人士，攜帶收音機，持續注意中央氣象署發布的最新天氣訊息。