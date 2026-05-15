5月14日嘉義市西區 凌晨發生規模2.9淺層有感地震

2026年5月14日凌晨00時40分，嘉義市西區發生了一起芮氏規模2.9的淺層地震。地震震源位於震央的下方約7.5公里深，距離嘉義市政府西北西方約1.4公里，位置屬於嘉義市西區附近。這次地震的最大震度為嘉義市2級，為輕微搖晃，多數人能感受到小幅晃動。

最大震度2級地區:嘉義市

震度2級屬於輕震，人體大多能感受到輕微搖晃，室內的懸掛物如電燈等會有微小晃動，靜止的車輛亦會有輕輕搖晃的現象。由於本次地震震度不到3級，皆屬輕微震感，未造成實質損害或災情報告。

這類淺層地震雖然規模不大，但提醒民眾仍應加強防震意識，熟悉並落實基本的防震守則。在地震發生時，室內應迅速採取「趴下、掩護、穩住」的姿勢，避免靠近窗戶或懸掛物，若在室外則應往空曠處避難，遠離可能落物或危險物體。

地震發生後，請檢查家中水、電、瓦斯管線是否安全，如發現破損或異常，應立即關閉總開關並通報相關單位。同時，持續關注官方資訊，聽從指示，避免在無緊急狀況下外出，確保自身安全。

雖然此次地震規模和震度均屬輕微，但地震防災意識不可輕忽，建議家中可備妥急難包，並與家人討論避難路線與應變措施，以備不時之需。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）