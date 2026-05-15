擎天崗野戰被鏡頭君直播…半夜誰發現的？43人同步觀看可能原因曝光

陽明山擎天崗今天凌晨有情侶「野戰」，意外被陽明山國家公園管理處的「鏡頭君」直播，影片在Threads等社群平台瘋傳。陽管處已緊急將影片下架，經警方聯繫上當事人說明，男子稱不知道有攝影機。不過，網友更好奇，為何會有人半夜看擎天崗的直播並進而爆料。

由於性影像在各社群平台廣泛流傳，Threads和YouTube已展開海巡，將該段性影像下架或將帳戶停權。

根據爆料者的截圖畫面，當時有43人同步觀看。有網友問，「我說真的，發現的人也是很厲害，到底半夜沒事開什麼擎天崗的直播看」，但爆料者並未回應。

其他網友表示，「可能想上去看即時影像看有沒有下雨之類的，結果剛好看到」、「隔天要上山的話，睡前會用那個看天氣」、「我會為了去旅遊，看武嶺的即時影像，看天氣用的」、「可能原本想看星星」、「很多發現都是巧合」、「現在台灣各個景點都有直播影像了」、「只能說現在媒體傳播速度很快，線上20人左右，只要有人發出消息就會散播出去」。

也有網友說，「其實還好，我之前都會掛在武嶺的實況上面」、「會啊，有雙螢幕的人，也會掛著看小琉球花瓶岩線上直播」、「我半夜12點多會看板橋慈惠宮的，看媽祖娘娘覺得心安，也會看青山宮的，還有其他地方即時影像，很有趣，在家就能看到外縣市的廟宇。有次半夜差不多12點，看到碧潭那有4、5個人在遊蕩，我還留言說現在怎麼還這麼多人？結果版主還回碧潭治安很好的」、「我沒事都去看世界各地鏡頭君欸」、「推薦南橫的監視器，天氣好的星空超美」。

2024年水情吃緊，梅雨季終於天降甘霖，石門水庫即時影像同時有數萬人線上收看、祈雨。之後康芮颱風侵襲台灣，數萬名網友也搶看三仙台、合歡山武嶺的鏡頭君直播畫面，一窺颱風威力，三仙台鏡頭君陣亡還上了新聞。