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桃機減塑 環境部協助媒合再生利用

中央社／ 台北15日電

環境部資源循環署今天與桃園國際機場公司簽署「推動塑膠資源循環」合作備忘錄（MOU），桃機公司減塑除了落實塑膠源頭減量、回收精進外，環境部還將協助媒合再生利用。

桃機公司統計，2025年旅客量達4780萬人次，目前每年機場的垃圾量約1.3萬公噸，其中可回收的約2000公噸，包括使用量最大的塑膠。

環境部與桃機公司多次交流後，目前機場已陸續落實源頭減量，包括：美食街減少使用免洗餐具、鼓勵員工外帶自備餐具、會議供餐鼓勵採用循環餐盒；另外，透過擴大既有塑膠資源回收項目，增加回收不同材質的塑膠容器（例如牛奶瓶、清潔劑瓶等）。

環境部表示，今天簽署合作備忘錄，主要是在「再生利用」部分，由資源循環署扮演諮詢媒合角色，提供桃機公司參考指引，及協助媒合後端再生利用途徑。

環境部次長沈志修表示，桃園機場是推動綠色生活的關鍵場域，回收物再利用可製成文創商品，如積木型日曆、肥皂盒等，桃機於2025年獲國際機場協會（ACI）的機場碳認證（ACA）等級四認證，是台灣首座，目前朝等級五目標前進。

沈志修說，桃機是台灣的國門，具龐大的旅客量與場域影響力，是推動資源循環與低碳轉型的關鍵示範站，未來將逐步推動至其他交通場域。

交通部主任秘書沈慧虹說，現代化的機場不僅追求硬體設施進步、外觀漂亮就夠，軟體的永續管理才是接國際的關鍵，這次桃機公司與環境部合作，結合機場大聯盟超過3萬8000名夥伴的力量，將減塑行動化為實質的減碳成果，讓桃機不僅是亞洲航空的樞紐，更是國際機場資源循環管理的標竿。

桃機 環境部 MOU

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